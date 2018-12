Beyoncé en JAY Z roepen fans op vegetarisch te eten: “Denk aan je gezondheid en die van onze planeet” SD

31 december 2018

16u43

Bron: ANP 0 Showbizz Beyoncé en JAY Z komen op de valreep van 2018 met een uitdaging: eet meer plantaardig. Vegetarisch eten heeft volgens het celebritykoppel “een verregaande invloed op onze gezondheid en het milieu”.

Beyoncé en JAY Z zijn door de komst van hun kinderen anders gaan denken over voedsel, schrijven ze in het voorwoord van The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World van Marco Borges, de personal trainer van de zangeres. “Het krijgen van kinderen heeft ons leven meer veranderd dan wat dan ook”, schrijven de twee, die een 6-jarige dochter en een tweeling van 18 maanden hebben. “We zagen gezondheid als een dieet, sommige werkten voor ons, andere niet. Zodra we gezondheid als waarheid beschouwen, in plaats van een dieet, werd het onze missie om die waarheid en levensstijl met zoveel mogelijk mensen te delen.”

De zangeres en rapper roepen iedereen op te helpen het verschil te maken. “We willen jou uitdagen, net zoals we onszelf uitdagen.” Want volgens Beyoncé en JAY Z hebben we “allemaal de verantwoordelijkheid op te komen voor onze gezondheid en die van onze planeet”. “Laten we samen deze houding aannemen. Laten we samen de waarheid vertellen. Laten we van deze missie een beweging maken. Laten we The Greenprint worden", klinkt het.