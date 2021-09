Beyoncé blaast 40 kaarsjes uit: wat zal de zangeres nog allemaal doen in de toekomst?

CelebritiesOp je veertigste een carrière hebben als zangeres, actrice, filmmaker en zakenvrouw. Niet veel vrouwen hebben het op hun CV staan, maar voor Beyoncé is het pure realiteit. Dit weekend mag het popicoon 40 kaarsjes uitblazen. Maar ook in de tweede helft van haar leven blijft de zangeres knallen. Zo zal ze nieuwe muziek uitbrengen en wil ze ook actief blijven in de businesswereld. “Mijn wens voor de toekomst is om alles te blijven doen dat iedereen denkt dat ik niet kan doen.”

Toen Beyoncé haar eerste single, ‘Crazy In Love’ in 2003 de wereld in stuurde, was iedereen verschoten van het waanzinnige succes. Radiozenders konden er maar geen genoeg van krijgen en jonge meisjes zongen de “uh oh” wereldwijd mee. De toon was gezet, want de afgelopen twintig jaar bracht de zangeres tal van hits uit, denk maar aan ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’, ‘Run the World (Girls)’ en ‘If I Were a Boy’. En voor haar solocarrière scoorde ze ook al met de meidengroep Destiny’s Child. Ook in de filmwereld drukte ze haar stempel, met onder meer rollen in ‘The Pink Panther' en ‘The Lion King’.

De Amerikaanse had ondanks alles blijkbaar nog tijd over in haar drukke agenda, want ze is ook een echte zakenvrouw. In 2010 richtte ze haar eigen entertainmentbedrijf op en ze heeft een eigen kledinglijn. Dat alles combineert de ster met het onderhouden van haar relatie, want ze is al dertien jaar getrouwd met Jay-Z (51). De twee hebben samen een dochtertje Blue Ivy Carter (9) en een tweeling Sir Carter en Rumi Carter (4). Beyonce haar druk gevulde planning brengt wel op, want de celebrity is ondertussen al zo'n 350 miljoen euro waard.

Toekomstplannen

Met haar goed gespijsde bankrekening zou Queen B gerust al op haar 40ste in pensioen kunnen gaan, maar stoppen staat duidelijk niet in haar woordenboek. Vaak neemt de carrière van een wereldster een duik eens ze de kaap van veertig jaar bereiken, maar Beyoncé heeft nog genoeg plannen. “Er komt binnenkort nieuwe muziek aan”, vertelde ze onlangs aan het Amerikaanse magazine Harper’s Bazaar. Veel daarover deelde ze nog niet mee, maat het is duidelijk dat de zangeres impact wil blijven hebben. “Ik heb zoveel gedaan in 40 jaar tijd dat ik gewoon wil genieten van mijn leven. Maar ik zal niet stoppen met werken. Ik wil onevenwichtigheden in onze maatschappij blijven ontmantelen.” Daarnaast wil ze ook in de businesswereld actief blijven en connecties aangaan met bedrijven die losstaan van muziek.

De zangeres vertelde ook dat ze de afgelopen jaren geleerd heeft dat ze moet blijven dromen. “Mijn wens voor de toekomst is om alles te blijven doen dat iedereen denkt dat ik niet kan doen.” Daarnaast hoopt ze ook dat haar leven gevuld is met vrijheid en vreugde. “Ik wil dezelfde vrijheid voelen die ik elke dag van mijn leven op het podium voel. Ik wil aspecten van mezelf verkennen, ik heb nog te weinig tijd gehad om de wereld te ontdekken en te genieten van mijn man en mijn kinderen. Ik wil reizen zonder te werken. Ik wil alle liefde geven aan de mensen die van me houden.”

