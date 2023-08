Bewakingsagent Tomorrowland werkonbekwaam na 'stunt' van YouTuber 'Acid': “Onzin, ik heb niemand in gevaar gebracht”

In een nieuwe video die hij vandaag plaatste, antwoordt de YouTuber op de festivalorganisatie en verschillende Vlaamse media, die berichtten over het binnensluipen van Acid . Hoewel de influencer toegeeft een paar uurtjes vast te hebben gezeten, vond hij het niet nodig daarover te vertellen in zijn eerdere video “omdat het niets toevoegde aan het verhaal en er geen beelden van waren”.

Wel is de YouTuber verontwaardigd dat hij wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van derden. “Ik heb niemand in gevaar gebracht. Ik ben nooit in contact geweest met een securityguy of iemand”, klinkt het bij Vandergunst. De schrammen op zijn lichaam wijt hij dan ook aan de barre tocht door de bosjes om binnen te sluipen.