Bevestigd: paarse Teletubbie dronk zich dood TC

07 april 2018

20u00 3 Showbizz In januari werd danser en acteur Simon Barnes (53), de man die Tinky Winky speelde, dood aangetroffen in Liverpool. De man was doodgevroren. Nu blijkt uit onderzoek dat een alcoholvergiftiging rechtstreeks tot zijn dood leidde.

Barnes werd op 17 januari dood aangetroffen in een achterafstraatje in Liverpool. De man had uren op straat gelegen en was schijnbaar doodgevroren. Een onderzoek volgde en nu werden de resultaten van de lijkschouwing bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de man een extreem hoog alcoholpercentage in het bloed had. Volgens de wetsdokter verloor de acteur als gevolg van een alcoholvergiftiging het bewustzijn, wat ertoe leidde dat hij bezweek aan de vrieskou waaraan hij blootgesteld werd.

Lagerwal

In de Britse tv-wereld kijkt men niet echt op van het nieuws. Volgens verschillende bronnen in Londen was Simon Barnes, die tussen 1998 en 2001 de rol van Tinky Winky speelde, al enkele jaren op het slechte pad. Door alcoholproblemen was hij aan lagerwal geraakt. De man, die een opleiding genoot als danser en choreograaf, raakte daardoor al jaren niet meer aan de slag in de showbizz. "Hij wilde wel vechten tegen zijn demonen, maar helaas bleken ze te sterk", zegt zijn dochter Lydia. "Wat hem overkwam is zo tragisch. Hij was een goeie man. Heel zachtaardig. Dit heeft hij niet verdiend."