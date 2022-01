Betty White kreeg zes dagen voor overlijden een beroerte

Celebrities Celebri­ties reageren in shock op het overlijden van ‘Full Hou­se’-ac­teur Bob Saget: “Het was een eer om jou te kennen”

‘Full House’-acteur en komiek Bob Saget (65) is op zondag dood aangetroffen in een hotel. Hoe en waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat niemand zijn overlijden had zien aankomen. Ex-collega’s van Saget en andere beroemdheden reageren dan ook geschokt op sociale media. “We gaan hem ontzettend hard missen.”

10 januari