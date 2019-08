Betty van ‘Big Brother’ maakt comeback op Kamping Kitsch Club: "Dit smaakt naar meer" Hans Luyten

26 augustus 2019

00u00 0 Showbizz "Joehoe, ik ben terug." Met haar aanstekelijke lach en bekend enthousiasme verwelkomde Betty Owczarek (43) zaterdag de 20.000 aanwezigen op Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Een comeback, want de bekendste 'Big Brother'-deelnemer ooit bleef de voorbije zes jaar van alle podia weg. "Ik zag dit eerst als een eenmalig optreden, maar dit smaakt écht naar meer."

Betty's deelname aan 'Big Brother' sloeg in 2000 in als een bom. Haar soms gedurfde poses en uitspraken zonder veel gêne maakten haar op slag beroemd in Vlaanderen. De voormalige slagersvrouw verzilverde die bekendheid daarna met een mooie muziekcarrière. Eerst als Betty, dan als Biba Binoche en ten slotte als Femme Fatale, de alter ego's waarmee ze in 2004 en 2008 haar kans waagde in 'Eurosong'. Maar aan die liedjes kwam een einde in 2013, toen ze uit de spotlights verdween. "Bewust, want ik had even genoeg van de showbizz en gooide mijn leven helemaal om", aldus Betty. "Ik stopte met optreden om opnieuw te gaan studeren. Ik ben destijds als tiener mama geworden en werkte daarna in de zaak van mijn toenmalige man. Verder studeren was toen geen optie. Onmogelijk zelfs. Dat het me drie jaar geleden toch gelukt is, daar ben ik heel fier op. Ik haalde mijn bachelor in de Psychiatrische Verpleegkunde en leerde op de hogeschool niet alleen mijn bekendheid, maar vooral het leven enorm te relativeren. Ik ben er helemaal opengebloeid."

Relatiestatus

Over haar huidige job en relatiestatus wil Betty niks kwijt, maar ze lijkt nu in elk geval opnieuw een andere weg in te slaan. "Ik had de voorbije zes jaar niet het gevoel dat ik de showbizz miste, maar toen ik de vraag kreeg om Kamping Kitsch mee te presenteren en er ook kort op te treden, zag ik dat wel zitten. Ik ben in de buurt van de festivalweide geboren en opgegroeid en was ook erg nieuwsgierig naar dit alternatieve gebeuren. Ik was er nog nooit geweest, maar kende de reputatie door de beelden op sociale media. Ik verwachtte een extreem marginale boel, maar dat viel enorm mee. Iedereen loopt hier compleet fout verkleed, maar de sfeer was opmerkelijk vriendelijk en gezellig. Kamping Kitsch is als een carnavalsfeestje, maar dan in putteke zomer."

Maar twee nummers

Betty gaf haar ogen de kost op het festivalterrein. "Sommige feestvierders droegen zeer uitdagende outfits, met soms zelfs schaamteloos blote borsten. Ik liep er als één van de braafste en zedigste rond. (lacht) Tussen die artiesten en voor dit publiek optreden: ik wist op voorhand dat ik niks verkeerds kon doen. Ik had dan ook absoluut geen zenuwen en ben echt content dat ik dit gedaan heb. Jammer dat ik maar twee nummers had ingestudeerd. Ik had gerust langer willen optreden. 'Big Brother' dateert van ruim 19 jaar geleden, maar het publiek kende me nog en reageerde superenthousiast. Er sprongen zelfs een paar fans op het podium. Ik herinnerde me meteen weer waarom ik dit vroeger zo leuk vond. Eerst zag ik dit als een eenmalig optreden, maar dit smaakt duidelijk naar meer."

Betty gaat dus opnieuw optreden. "Ik nam een boekingskantoor onder de arm, dat na afloop al meteen een mailing rondstuurde dat ik te boeken ben voor een act van 30 minuten met twee danseressen. Ik ben benieuwd of na Kortrijk ook de rest van Vlaanderen hierop zit te wachten. (lacht) Ik heb me wel voorgenomen om meer dan vroeger selectief te zijn en enkel opdrachten aan te nemen die me aanstaan. Want daar liep het zes jaar geleden soms wat fout. En zoals vroeger elk weekend vier of vijf keer optreden, nee, dat zie ik ook niet meer zitten."

Psychologie studeren

"Ik heb er ook geen tijd meer voor", zegt Betty nog. "Deze week schrijf ik me in voor de richting Psychologie aan de unief. Dankzij mijn bachelor hoef ik enkel een schakeljaar en daarna nog een master van twee jaar te volgen. Daar zal ik mijn handen mee vol hebben. Maar af en toe tussendoor op een podium opnieuw Betty zijn: awel, ja, waarom niet?"

