Betty van ‘Big Brother’ gaat aan de slag in het UZ Gent

08 juli 2020

Bron: Showbizzsite 2 Showbizz Betty Owczarek (44), die in 2000 deelnam aan de allereerste ‘Big Brother’, begint binnenkort aan een nieuwe carrière. Ze gaat namelijk aan de slag op de dienst radiologie van het UZ Gent. Dat schrijft Showbizzsite.

Dat Betty, die we vooral kennen als zangeres onder de artiestennamen Betty, Biba Binoche en Femme Fatale, zich nu aan een carrière in de medische sector waagt, is geen grote verrassing. Vorig jaar vertelde ze nog aan onze redactie dat ze succesvol haar opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige had afgerond: “Ik was de showbizz beu, verlangde naar anonimiteit en ging opnieuw studeren”, aldus Betty. “Met succes, want twee jaar later haalde ik mijn diploma als psychiatrisch verpleegkundige. Ik ben heel blij dat ik die stap naar de hogeschool heb gezet. Ik leerde niet alleen mijn bekendheid, maar vooral ook het leven enorm relativeren. Ik ben sindsdien opengebloeid.”

Het plan was om daarna een opleiding psychologie aan te vangen. “Ik zou die richting na een schakeljaar en twee jaar kunnen afmaken. Misschien is het wat te hoog gegrepen, maar ik wil het toch proberen", klonk het enthousiast. Dat plan lijkt (tijdelijk?) van tafel geveegd, zodat Betty effectief aan de slag kon gaan in de zorgsector.

In het verleden werkte Betty al als slagersvrouw, naaktmodel voor Playboymodel, zangeres, horeca-uitbaatster , bejaardenverpleegster en stewardess voor Brussels Airlines.

