Bettie Page, de pin-up die op het hoogtepunt van haar roem van de aardbol verdween

11 december 2018

14u06

Exact tien jaar geleden overleed Bettie Page op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Het pin-up-model maakte furore in de jaren '50 en is nog steeds het symbool van de seksuele revolutie en vrijheid voor vrouwen. Toch stierf ze alleen en in armoede, want op het hoogtepunt van haar roem verdween ze terug in de anonimiteit.

Op 11 december 2008 maakte Mark Roesler, de manager van Bettie, op haar website bekend dat het voormalige model overleden was. Ze lag op dat moment al drie weken in een ziekenhuis in Los Angeles met een longontsteking. Net voor ze terug naar huis mocht, kreeg ze een hartaanval. Ze belandde in coma en werd niet meer wakker. Een droef en eenzaam einde voor iemand die ooit figureerde in de niet-zo-kuise fantasieën van talloze mannen.

Bettie Page werd geboren op 22 april 1923 in Nashville (Tennessee) en groeide op als tweede oudste in een gezin van zes kinderen. Ze had geen gemakkelijke jeugd: al op jonge leeftijd moest ze de zorg voor haar broers en zussen op zich nemen. Toen haar ouders scheidden - Bettie was toen 10 jaar oud - belandde ze samen met haar twee zussen een paar jaar in een weeshuis. Achteraf vertelde Page dat de meisjes alle drie seksueel mishandeld werden door hun vader.

Ondanks haar moeilijke thuissituatie deed Bettie het prima op school: ze studeerde af bij de besten van haar klas en trok naar Peabody College om een diploma als leerkracht te halen. Haar carrière voor de klas was echter geen lang leven beschoren. “Ik kon mijn studenten niet onder controle houden”, zei ze daar later over. “Vooral de jongens niet.” Ze probeerde het nog even als secretaresse, maar in 1943 sloeg Page een andere weg in: ze scheidde van haar eerste man en verhuisde naar San Francisco en later naar New York om te timmeren aan een carrière als actrice.

Dat laatste wilde echter niet lukken, en Bettie bleef sukkelen tot in 1950. Toen ontmoette ze de man die haar leven veranderde: Jerry Tibbs, een fotograaf/politieagent die Page voor zijn lens haalde en met haar een pin-up-portfolio samenstelde. De ondeugende beelden, vaak met een ondertoon van bondage, sloegen in als een bom. Het beeld dat Bettie promootte - de pin-up met hoge hakken en een zweepje - bracht een kanteling teweeg in de preutsheid van de jaren ‘50. De seksuele revolutie was geboren.

Van de aardbol

In 1955 kende de carrière van Bettie een hoogtepunt: ze mocht poseren voor Playboy. De foto, waarop Page een kerstbal in een boom hangt (enkel gehuld in een kerstmuts), was de centerfold van het blad. Het geld en de aanbiedingen stroomden binnen, maar zelf kwam de pin-up in een depressie terecht. Toen haar naam vermeld werd in een onderzoek van de Amerikaanse senaat naar pornografie, werd het haar allemaal te veel. Ze gaf haar job als model op, verhuisde naar Florida en verdween terug in de anonimiteit. De daaropvolgende jaren zou ze nog twee keer huwen en evenveel keer scheiden. Ze bleef echter kinderloos.

Het beeld van Bettie Page raakte in de vergetelheid, tot ze aan het einde van de jaren ’80 herontdekt werd. De pin-up-look kende een stevige revival en Page werd plots een waar retro-icoon. Haar zandloperfiguur was erg in trek en het ravenzwarte kapsel met de typische rechte ‘froe’ werd druk gekopieerd. Denk maar aan Uma Thurman in ‘Pulp Fiction’, maar ook Madonna en Demi Moore deden fotoshoots in Bettie Page-stijl.

Geen foto’s meer

Van brooddozen en actiefiguurtjes tot posters en T-shirts: het beeld van Bettie was alomtegenwoordig. Maar zelf hield ze zich angstvallig op de achtergrond - ze wilde haar herwonnen anonimiteit absoluut niet opgeven. Heel wat mensen wisten dan ook niet dat het model nog steeds in leven was. Haar laatste levensjaren kan je dan ook allerminst glamoureus noemen. Ze was blut en leefde van een uitkering, vooral omdat de rechten op haar foto’s niet duidelijk geregeld waren. Pas toen ze haar manager onder de arm nam, kreeg ze wat centen in het laatje.

Ook op mentaal vlak bleef ze met problemen kampen. Ze kreeg onder meer een zenuwinzinking en werd opgepakt nadat ze haar huisbazin te lijf ging. De rechter oordeelde dat ze niet schuldig was wegens ‘krankzinnigheid’ en Bettie werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Toen ze daar jaren later vertrok, was ze een ‘hernieuwde christen’ geworden.

De laatste jaren van haar leven verschenen er nog een aantal documentaires over het model, waarvoor ze hier en daar nog een zeldzaam interview gaf. Ze poseerde echter nooit meer voor de camera. “Ik wil dat de mensen mij herinneren in de gouden jaren van mijn leven”, zei ze daarover. “Ik wil herinnerd worden als een vrouw die het perspectief van mensen heeft veranderd rond naaktheid in zijn natuurlijke vorm.”