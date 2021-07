Betoverd door haar schoonheid, maar Neymar ligt al op de loer: dit is Mishel Gerzig (24), de nieuwe vriendin van Thibaut Courtois

Celebrities ‘Harry Pot­ter’-actrice Jessie Cave werd anders behandeld nadat ze was bijgekomen: “Het leek wel alsof ik onzicht­baar was”

5 juli Jessie Cave (34) speelde gedurende drie films de rol van Belinda Broom in de ‘Harry Potter’-saga en dook voor het eerst op in ‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’ in 2009. Toen de actrice een jaar later terugkeerde voor het vervolg was ze enkele kilo’s bijgekomen. Als gevolg voelde ze zich een stuk minder comfortabel op de set en daarnaast had Cave ook het gevoel alsof ze anders behandeld werd na haar gewichtstoename.