Betoverd door haar schoonheid, maar Neymar ligt al op de loer: dit is Mishel Gerzig (23), de nieuwe vriendin van Thibaut Courtois

ShowbizzRonddobberende voetbalsterren op een luxueus jacht in het bijzijn van een ravissante verschijning, het begint zowaar een fenomeen te lijken. Eerst was er Cristiano Ronaldo (36) die met zijn vriendin genoot van de stralende zon voor de kust van Madeira, nu is het Rode Duivel Thibaut Courtois (29) die nabij Ibiza werd gezien op een groot luxejacht. In zijn armen: Mishel Gerzig (23), het Israëlisch model dat zijn hart sinds mei sneller doet slaan. “Ik kan er nog niet zo veel over zeggen”, liet Courtois zich al ontvallen tijdens ‘It’s Deviltime’ op VTM. Maar wie is Mishel nu eigenlijk? Een portret van een gegeerd model, op wie achter de schermen blijkbaar meer dan één voetballer jaagt.