Beste vriendin herinnert zich de laatste momenten met Freddie Mercury: “Ik had eerst moeten gaan”

Mary Austin had zes jaar lang een relatie met Freddie Mercury. Ook na hun relatie bleef ze een van zijn allerbeste vriendinnen. Freddie noemde haar zelfs “de liefde van zijn leven”: “Ik zal tot mijn laatste adem van je blijven houden.”

En dat deed hij ook. Freddie bracht z'n laatste dagen door in One Garden Lodge in West Kensington. Mary was aanwezig tot het einde, samen met Freddie’s lief Jim, persoonlijk assistent Peter Freestone en chef Joe Fanelli. “Tijdens die momenten voelde ik zoveel liefde voor hem”, zegt Mary nu. “Dat zijn de momenten die ik me herinnerde telkens wanneer ik naar zijn bed keek. Ik zat elke dag zes uur lang naast het bed, of hij nu wakker was of niet. Soms werd hij plots wakker, lachte hij en zei hij: ‘Oh jij bent het, mijn oude getrouwe.’”

Geloften

Uiteindelijk zou Freddie op 24 november 1991 overlijden. “Ik had liever gehad dat het andersom was geweest”, zegt Mary. “Ik had eerst moeten gaan. Ik heb liever dat hij me mist, dan dat ik hem moet missen. Ik ben iemand verloren van wie ik dacht dat hij mijn eeuwige liefde was. Toen hij stierf, had ik het gevoel dat we getrouwd waren geweest. We hebben alle geloften gehad. In goede en slechte tijden, in voor- en tegenspoed. Bij ziekte en gezondheid. Je kon Freddie niet loslaten, tenzij hij stierf. En zelfs dan was het moeilijk.”

Haar kammen

Na zijn overlijden liet Freddie de One Garden Lodge na aan Mary. Daar woont ze nu nog steeds. Het duurde wel lang voor ze de kamer waarin hij was gestorven, weer kon betreden. “Ik had daar zoveel tijd met hem doorgebracht toen hij ziek was. Er waren zoveel herinneringen verbonden aan die kamer. Herinneringen aan zijn lijden. Ik zag die frêle man weer liggen in zijn bed en herinnerde me alle kleine dingen die ik voor hem deed. Zoals zijn haar kammen. Omdat hij op zijn rug lag, stak zijn haar altijd alle kanten op.”

