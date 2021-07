Beste vrienden op het scherm, miserie in het echt: deze acteurs kunnen niet door een deur

FILMElkaar zwartmaken op sociale media, de sfeer op de set verzieken of zelfs met elkaar op de vuist gaan. Hoewel het er in reeksen als ‘Game Of Thrones’, ‘Sex and the City’, ‘Gossip Girl’ uitzag alsof sommige acteurs de beste vrienden waren, boterde het in het echt voor geen meter. Sommigen weigeren zelfs om ooit nog met elkaar samen te werken. Een overzicht van de grootste vriendschapsillusies van Hollywood: “De gevechtsscènes waren niét geacteerd”

Sarah Jessica Parker (56) en Kim Cattrall (64) in ‘Sex and the City’

Samantha (Kim Cattrall) en Carrie (Sarah Jessica Parker) zijn beste vriendinnen in de Amerikaanse serie ‘Sex and the City’. Zes seizoenen en twee speelfilms lang waren de twee onderdeel van het onafscheidelijk kwartet dat New York City overmeestert. In het echte leven is de relatie tussen de twee actrices een stuk minder sprookjesachtig. De actrices zijn nooit hecht geweest en hun band werd nog slechter toen Kim Cattrall erachter kwam dat het loon van Sarah Jessica Parker een pak hoger was dan dat van de andere actrices.

In het begin hield Parker vol dat de geruchten over een bittere vete overdreven waren, maar de onenigheid sprong een niveau hoger in februari 2016 toen de broer van Cattrall overleed en Parker haar condoleances stuurde. “Ik heb je liefde of steun niet nodig in deze tragische tijd @sarahjessicaparker”, schreef Cattrall in een Instagram-bericht. “Mijn moeder vroeg me vandaag: ‘Wanneer laat @sarahjessicaparker, die hypocriet, je met rust?’ Dat je voortdurend contact zoekt, is een pijnlijke herinnering aan hoe wreed je toen en nu echt was. Laat me dit heel duidelijk maken. Je bent mijn familie niet. Jij bent niet mijn vriend. Dus ik schrijf je om je nog een laatste keer te vertellen dat je moet stoppen met het uitbuiten van onze tragedie om je ‘aardige meid’-persona te herstellen.”

Binnenkort krijgen de ‘Sex And The City’-fans de reboot van populaire serie te zien, genaamd ‘And Just Like That’. Er zullen echter maar drie van de vier hoofdpersonen uit ‘Sex and the City’ in te zien zijn, want Kim Cattrall heeft bedankt voor een rol in de reboot. De oorzaak van haar afwezigheid is niet ver te zoeken.

Sarah Jessica Parker en Kim Cattrall

Blake Lively (33) en Leighton Meester (35) in ‘Gossip Girl’

Op de ‘Constance Billard School’ in Manhattan waren Serena van der Woodsen (Blake Lively) en Blair Waldorf (Leighton Meester) niet zomaar twee tienermeisjes met goedgevulde portefeuilles, ze waren beste vriendinnen. Ondanks de portie drama die hun vriendschap af en toe moest doorstaan, hield de façade van een zusterlijke band hen dicht bij elkaar. Maar volgens de ‘Gossip Girl’-crew waren de twee echter helemaal geen vrienden naast de set. Producent Joshua Safran vertelde ‘Vanity Fair’ dat de actrices twee totaal verschillende personen waren. “Blake Lively zit altijd vol energie en is behoorlijk hyperactief. Het leven is voor haar constant in beweging en ze verslindt het. Leighton daarentegen is erg afstandelijk en stil. Nadat haar scènes opgenomen waren, zwierf ze wat rond op de set.” De twee waren dan ook geen vrienden.

Maar naast botsende persoonlijkheden, was er ook sprake van afkeer. Volgens het tijdschrift New York Magazine vermeden Lively en Meester elkaar als de pest en verwachtten ze zelfs dat hun castgenoten een kant kozen.

Blake Lively en Leighton Meester kregen uiteindelijk de hoofdrollen in de reeks.

James Franco (41) en Tyrese Gibson (40) in ‘Annapolis’

Tyrese Gibson ligt sinds de opnames van ‘Annapolis’ zwaar in clinch met James Franco. De twee acteurs stonden samen op de set van de film, maar dat bracht veel spanning met zich mee. In een interview vertelde Gibson dat hij nooit nog wou samenwerken met Franco, nadat hij in een bepaalde scène zijn boekje te buiten ging. “James was vulgair”, klonk het. “Ik wil niets meer met hem te maken hebben en ik denk dat hij die mening deelt.”

Toen de twee samen een boksscène moesten filmen, zou James hem met opzet enkele rake klappen hebben verkocht. Franco deed het af als onzin en zei dat hij Tyrese enkel tegen de vlakte had gemept omdat hij niet uit zijn rol wilde stappen. “Franco stapte nooit uit zijn karakter, tijdens de bokssènes ging hij er 100 procent voor. Maar ook tijdens de training liet die kerel zich helemaal gaan", aldus Gibson.

James Franco (Jake Huard) - Tyrese Gibson (Cole)

Jerome Flynn (58) en Lena Headey (47) in ‘Game Of Thrones’

Soms kunnen twee acteurs ook niet meer samenwerken omdat ze een romantisch verleden hebben. Dat gold voor Jerome Flynn en Lena Headey. In ‘Game Of Thrones’ hadden ze gelukkig maar een scène samen, want de twee doen alles om elkaar te vermijden. “Queen Cersei en Ser Bronn hebben tijdens alle acht seizoenen van de reeks geen woord met elkaar gedeeld en keken elkaar zelfs nooit aan”, vertelt een crewlid.

De basis van hun haat en nijd ligt al in 2002, toen Flynn en Headey een relatie hadden. Die is niet bepaald goed geëindigd, waardoor de twee elkaar niet meer kunnen uitstaan. Omdat de exen maar met modder bleven gooien, zouden ze afgesproken hebben dat ze in de toekomst nooit meer samen in een productie zouden opdagen. “Lena en Jerome hadden een zeer turbulente relatie, wat voor erg ongemakkelijke momenten zorgde op de set. Lena haat Jerome oprecht", vertelt een bron aan The Sun.

Jerome Flynn en Lena Headey

Dwayne Johnson (47) en Vin Diesel (51) in ‘The Fate of the Furious’

Ze konden het eerst prima vinden met elkaar, sinds ze samen op de set stonden van ‘Fast Five’. Maar tijdens de opnames van ‘The Fate of the Furious’, de achtste film uit de franchise, liep het grondig fout tussen Dwayne Johnson, bekend als ‘The Rock’, en Vin Diesel. “Ik moet hier afrekenen met een slappeling”, deelde Dwayne toen vanop de set via zijn sociale media. Het werd al snel duidelijk om wie het ging.

“Vin en ik hebben verschillende discussies gehad, waaronder een heftige face-to-face tijdens mijn verblijf op de set. We hebben fundamentele verschillen als het op het maken van films en samenwerkingen aankomt. Het heeft even geduurd, maar ik ben wel dankbaar voor die helderheid. Of we nu ooit nog samenwerken of niet.” Die samenwerking bleek er niet te komen, want in ‘Fast & Furious 9' is The Rock niet meer te zien. Hij kreeg opvallend genoeg een eigen spin-off: ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’. Om er zeker van te zijn dat Vin Diesel nooit meer zijn pad kruist?

Volledig scherm © Universal Studios

Bill Murray (70) en Lucy Liu (52) in ‘Charlie’s Angels’

Als we aan ‘Charlie’s Angels’ denken, dan denken we ook meteen aan de band die het iconische misdaadbestrijdende trio deelt. In de films kunnen de acteurs heel goed samenwerken en ook tot op de dag van vandaag zijn nog veel van de sterren goede vrienden. Al kon niet iedereen van de cast even goed overweg met elkaar. Lucy Liu en Bill Murray konden het bijvoorbeeld écht niet met elkaar vinden op de set.

“Er werden af en toe woorden gewisseld tussen Liu en Murray”, vertelt een bron die dicht bij de productie van de film staat. “Op een dag kwam het zelfs tot een ruzie toen Murray tegen Liu schreeuwde en kloeg over haar acteertechnieken, waarop Liu even furieus reageerde.” Liu waardeerde Murray’s verbale aanvallen niet en begon naar verluidt zelf klappen uit te delen. Dit zorgde ervoor dat omstanders ingrepen en de tegenspelers uiteindelijk uit elkaar haalden voordat de situatie nog verder escaleerde.

Na het uit de hand lopen van de ruzie besloot Murray om niet terug te keren voor het vervolg op ‘Charlie’s Angels’ omdat hij niet meer met Liu wilde samenwerken. Het was uiteindelijk Bernie Mac die in de huid kroop van Bosley voor ‘Charlie Angels: Full Throttle’.

Volledig scherm Drew Barrymore, Bill Murray en Lucy Liu © RTL

Teri Hatcher (56) en de rest van de cast in ‘Desperate Housewives’

Af en toe kan het eens botsen met een collega op de set, maar in de categorie ‘minst geliefde collega’ kaapt Teri Hatcher toch wel de eerste prijs weg. Acht seizoenen lang speelde Teri een van de glamoureuze huisvrouwen in ‘Desperate Housewives’. Als een tv-show zo lang duurt, wordt de hele crew meestal één grote gelukkige familie. Dat was bij deze show ook het geval, al werd Hatcher niet tot die familie gerekend. Alle acteurs in de reeks deelden hun haat voor de arrogante Teri, die haar best deed om te laten zien dat zij de ster van de show was.

Bedenker Marc Cherry bevestigt de problemen: “We hadden een problematisch castlid. Ze was een grote ster met grote gedragsproblemen. Iedereen deed z’n uiterste best om met haar overeen te komen, maar het was onmogelijk.” Zo zou Teri tijdens de opnames van het zevende seizoen “besloten hebben dat ze niet langer met haar collega’s wilde praten tussen de scènes door”. En ook die waren geen fan van de actrice. “De gemeenste vrouw ter wereld”, zo noemde Nicolette Sheridan haar ‘Desperate Housewives’-collega Teri zelfs. Naast Nicolette spraken ook Eva Longoria en Felicity Huffman zich l negatief uit over hun collega. Zo zou Teri zich constant afzonderen op de set én wilde ze tegelijkertijd altijd centraal op elke groepsfoto staan.

Toen de show in 2012 eindigde, kochten de actrices afscheidscadeaus voor de cast en de crew, maar opvallend genoeg werd Teri’s naam van het kaartje gehaald. Dat was hun manier om te laten zien dat Hatcher er niet bij hoorde.

Marcia Cross, Eva Longoria, Felicity Huffman, Teri Hatcher en Nicolette Sheridan

Marcia Cross, Eva Longoria, Teri Hatcher en Felicity Huffman

Keiko Agena (47) en Alexis Bledel (39) in ‘Gilmore Girls’

‘Gilmore Girls’-sterren Keiko Agena en Alexis Bledel speelden beste vrienden in de Amerikaanse komedieserie, maar hun band achter de schermen was iets minder sterk. Vorige week gaf Keiko toe dat zij en Alexis niet veel tijd doorbrachten eens de camera’s stopten met draaien. Daar heeft de actrice nu spijt van. “Ik wou dat we meer een vriendschap hadden”, aldus Agena. “Maar we zijn niet zo close omdat ik niet genoeg moeite deed.” Keiko vertelde dat ze haar co-sterren wat ademruimte wou geven, aangezien ze een heel drukke agenda hadden. “Ik was ergens bezorgd. Ze werkten zoveel uren dat ik dacht dat hun vrije tijd heel kostbaar voor hen was. Ik wilde mezelf daar niet in mengen.”

Alexis Bledel en Keiko Agena

In de serie kroop Keiko in de huid van Lane Kim, een muziekliefhebster met een dubbel leven. De actrice was niet altijd even gelukkig met de verhaallijn en was soms zelf gefrustreerd door wat haar personage moest doorstaan. Zo werd Lane onder meer zwanger van een tweeling na haar eerste keer seks. “Mijn personage heeft zoveel opgebouwd, maar ik denk niet dat ze ooit heeft kunnen schitteren”, gaf Agena toe. “Je legt zoveel druk op dit personage, wat leuk is en wat je nodig hebt in komedie, maar ik wou dat ze meer momenten had waar ze gewoon tevreden was.”

