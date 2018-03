Beste vrienden Niels Destadsbader en Miguel Wiels delen alles met elkaar: "Als ik zie hoe Miguel omgaat met zijn gezin, dan kriebelt het wel" Christophe D'Huysser

20 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz  Ondanks een leeftijdverschil van zestien jaar zijn Niels Destadsbader (29) en Miguel Wiels (45) beste vrienden. De twee werken nauw samen op muzikaal gebied, maar ook daarbuiten klikt het enorm. Het wederzijdse respect is dan ook grenzeloos. Dat blijkt uit een dubbelinterview in Story.

Een voicemailberichtje lag zes jaar geleden aan de basis van de nauwe samenwerking en sterke vriendschap tussen Niels Destadsbader en Miguel Wiels. Die laatste zocht voor zijn partyband Café Flamand een jonge Nederlandstalige artiest. Toch hield Niels aanvankelijk de boot wat af. "Ik was gestopt met zingen omdat mijn beste vriend en vaste bassist Robbie was omgekomen in een verkeersongeval. Ik wilde niet meer op een podium staan, want dan moest ik hem vervangen. Maar Café Flamand was een ander verhaal. Dankzij Miguel ben ik opnieuw met muziek begonnen. En op een bepaald moment vroeg hij: heb je geen zin om opnieuw met je eigen liedjes te werken? Ik twijfelde, tot Miguel zei: waarom schrijf je geen nummer over wat er gebeurd is. Zo ontstond 'Speeltijd'."

Was er meteen een klik tussen jullie?

