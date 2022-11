Beste vrienden Christel en Didier getuigen over de laatste avond van Nicole Josy: “Bij het afscheid knuffelden we. Een half uur later ging de telefoon. Het was Hugo”

Celebrities Jennifer Lopez draagt voortaan de naam van haar echtgenoot Ben Affleck: “Ik ben nog altijd een sterke vrouw, hoor”

Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (49) gaven elkaar in augustus het jawoord tijdens een driedaags sprookjeshuwelijk. In een openhartig gesprek met ‘Vogue’ bespreekt de actrice nu hoe belangrijk ze het vindt dat mensen haar erkennen als Afflecks echtgenote: “Mensen zullen me nog steeds Jennifer Lopez noemen, maar mijn wettelijke naam zal mevrouw Affleck zijn. Want wij zijn een eenheid”, zegt ze.

