Beste vriend van YouTuber Kastiop blikt terug op fatale dag: “Ik ben blij dat hij afscheid heeft kunnen nemen, al wist ik het zelf niet”

Kacper ‘Kastiop’ Przybylski (22) werd in november dood teruggevonden in de Julianakanaal in het Nederlandse Stein, net over de grens bij Maasmechelen. Hij was op dat moment al meer dan een week vermist. Dries, een goede vriend van de YouTuber, sprak hem nog op de dag dat hij verdween. “Hij was toen heel down. Ik heb geprobeerd om hem op te fleuren. Ik had voorgesteld om een keer buiten te gaan en te gaan wandelen. Maar hij had daar niet zoveel zin in. Hij wilde gewoon thuisblijven. Ik heb daar vier uur gezeten denk ik. Daarna zei hij dat hij wilde rusten, dat hij niet wilde dat ik daar bleef. Dus ben ik vertrokken.”