Bert Verbeke deelt podium met mama: “Het was raar om haar te coachen” BDB

31 januari 2020

07u42

Bron: Radio 2 0 Showbizz Bert Verbeke (37), bekend uit ‘Thuis’, doet een reeks theatervoorstellingen met zijn mama Annemie. Zij heeft een dichtbundel samengesteld en zoonlief heeft muziek gemaakt bij de gedichten. “Met Bert erbij op het podium kan het niet meer misgaan”, vertelt ze op Radio 2.

Mama Annemie schrijft al enkele jaren poëzie. Ze verzamelde haar gedichten van de voorbije jaren onder de titel ‘Alles gebeurt onderweg’ en dat is meteen ook de titel van de theatervoorstelling. Bert stopte muziek onder de gedichten en gebruikte daarvoor onder andere piano, gitaar en soundscapes.

“Mijn mama is geen podiumbeest”, zegt Bert. “Maar omdat haar gedichten zo mooi zijn, wilde ik haar muzikaal graag ondersteunen.” “Die steun was erg leuk", vervolg Annemie. “Ik dacht: nu kan er niks meer foutlopen met hem als coach”.

Die coaching voelde in het begin wat raar voor Bert. “Het is heel bijzonder, want de eerste paar repetities waren bij mij thuis en de eerste keer dat ik dingen moest zeggen als ‘mama, dat is niet goed zoals je dat doet’, dat is heel raar. Mijn mama heeft nog niet de leeftijd waarop je als kind je ouders moet beginnen te coachen.”

De data van de voorstellingen vind je op https://www.bertverbeke.be/agenda/.