Bert Gabriëls brengt zijn ‘#Eindemaands’-conference op De Parkies KD

15 juli 2019

08u02

Bron: House of Entertainment 0 Showbizz Op 31 juli en 1 augustus staat comedian Bert Gabriëls op De Parkies-concerten in Blankenberge en Beringen. Hij brengt er zijn ‘#Eindemaands’-conferentie en staat dus als vreemde eend in de bijt tussen de zingende artiesten.

Voor wie houdt van muziek en gezelligheid zijn er in juli en augustus De Parkies. Op meer dan 15 locaties in Vlaanderen kan je gedurende 7 weken terecht op 108 gratis concerten. De festivals brengen een mix van gevestigde waarden en nieuwkomers, waaronder Guy Swinnen, Belle Perez, Kate Ryan en Willy Sommers. Komiek Bert Gabriëls vult het rijtje aan. Met zijn conferentie blikt hij terug op de actualiteit en zorgt hij voor extra ambiance op het festival. “Een absolute aanrader voor wie met zijn neus in het nieuws hangt”, noemt De Parkies-organisator Jeffrey Vanhaeren de conferentie.

Bert Gabriëls laat weten dat de heisa rond ex-Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck zeker aan bod zal komen tijdens zijn optreden. “Ik vreesde even voor de befaamde komkommerperiode, maar gelukkig zorgde Kris Van Dijck voor een sterke inbreng.” Na de show van Bert treedt zangeres Kate Ryan op met haar ‘80 was machtig’-concerten. “Ik ben heel benieuwd hoe haar publiek op mijn mopjes zal reageren”, lacht Bert.