Berre krijgt Pukkelpop stil met akoestische set

De cirkel is rond. Drie jaar nadat hij z’n eerste festivalervaring opdeed op Pukkelpop, stond Berre er voor het eerst zelf. Geprogrammeerd tegenover de gierende gitaren van Bizkit Park, maar niemand die daar nog aandacht voor had. Gedurende twintig minuten was er maar een podium in Kiewit dat er écht toe deed.

Hij strijdt vanavond mee voor de Zomerhit-trofee, maar ‘s ochtends mocht Berre nog aan de bak op Pukkelpop. Terug op het festivalterrein waar het ooit allemaal voor hem begon. “Drie jaar geleden liep ik hiervoor het eerst rond, en droomde ik ervan om hier ooit op de affiche te staan. Wist ik veel dat ik de eerstvolgende editie daar effectief in zou slagen”, klinkt het. “Ik heb al sinds vanmorgen een kamerbrede glimlach op mijn gezicht, en die gaat er niet meer af.” Het werd een akoestische set van twintig minuten, op het DWNTWN-podium - en enkel geruggensteund door z’n pianist. De 20-jarige singer-songwriter - die doorbrak dankzij z’n video’s op TikTok - werd last-minute aan de affiche toegevoegd, zag zo een grote droom werkelijkheid worden, én kon rekenen op een publiek dat smeekte om een toegift. Waarop Berre z’n afsluiter en doorbraakhit ‘Say My Name’ nog eens hernam. “Ik speel deze twee keer, want wie weet sta ik hier maar een keer”, lachte hij. Dat hij - zichtbaar onder de indruk van al die liefde - ook eventjes z’n tekst vergat, deerde niet. “Dat is zo’n doemscenario in mijn hoofd. Voor ieder optreden vrees ik dat ik iets ga vergeten. Het was nog nooit gebeurd, maar voor alles een eerste keer zeker?”

Veel tijd om van Pukkelpop te genieten, heeft de artiest niet. Amper een half uur nadat z’n set erop zat, moest Berre al vertrekken richting Blankenberge. Vanavond staat hij er - als een van de tien kanshebbers - op het podium van de Zomerhit-finale. “Ik denk niet dat ik effectief met de prijs naar huis ga, want de concurrentie is super groot”, klinkt het. “Bovendien ben ik ook een nieuwkomer in de muziekindustrie. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die geen idee hebben wie Berre is. Maar je weet natuurlijk nooit wat er vanavond kan gebeuren. Of ik al een bedankingsspeech heb bedacht? Nee, maar misschien moet ik dat toch doen. Hoe dan ook: ik ga me daar straks gewoon keihard amuseren. Voor mij zit deze zotte zomer bijna op nu: ik sta nog op Crammerock en daarna ga ik - na een korte vakantie - nieuwe muziek schrijven in Zweden.”

Voor wie het zich trouwens afvraagt: van die eerste keer Pukkelpop herinnert Berre zich vooral dat hij zijn tent had opgezet, maar daar nooit geslapen heeft. “Ik kwam vrienden tegen en ben gedurende het hele festival met hen op stap geweest. In mijn tent heeft bijgevolg nooit een matras gelegen. Ik had die onder de partytent van mijn vrienden gelegd, en heb daar geslapen. Ik heb me toen dus écht van mijn beste kant laten zien. (lacht)”

