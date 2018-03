Berooide regisseur Lieven Debrauwer doet zijn beklag: "800 euro leefloon, zelfs dát wordt mij niet gegund" Erlend Hamerlijnck

27 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Regisseur van twee bekroonde Vlaamse films, en toch zit Lieven Debrauwer (48) zo goed als aan de grond. Hij heeft nu z’n trots ingeslikt, en een jammerklacht gericht aan Cultuurminister Sven Gatz. "Ik moet wel", zegt hij, "want ik word geboycot door het OCMW." In Dag Allemaal doet hij zijn relaas.

Lieven Debrauwer, die drie jaar geleden slachtoffer werd van een woningbrand, had z’n grieven al eens overgemaakt aan minister Gatz. "Per brief", zegt de regisseur van 'Pauline & Paulette' en 'Confituur'. "Ik had die via de post verstuurd, maar omdat ik geen reactie kreeg, heb ik dat ook nog eens digitaal gedaan."

Heb je nu wel een teken van leven gekregen van de minister?

Hij heeft aan iemand van zijn kabinet de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.

Je hebt je jammerklacht ook op Facebook gezet. Wie die leest, kan alleen maar concluderen dat jij aan de grond zit.

