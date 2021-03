‘Beroepsprovocateur’ Jeff Hoeyberghs doorgelicht: “Een narcist als hij zal nooit begrijpen hoezeer hij mensen kwetst”

Celebrities Kourtney Kardashian liet eicellen invriezen op haar 39ste: “Het gaf me gemoeds­rust”

12 maart Kourtney Kardashian (41) liet haar eicellen invriezen op haar 39ste voor het geval ze nog een baby zou willen. Dat vertelde de ‘Keeping Up With The Kardashians’-ster aan televisiehost Sarah Hyland in ‘Lady Parts’. “Ik was 39 en ik zou bijna 40 worden, en iedereen zei ‘als je het gaat doen, moet je het nu doen’”, vertelt Kourtney.