Beroemde zebrapad op Abbey Road krijgt eindelijk nieuw likje verf

Londen maakt gebruik van zijn lege straten om het beroemde zebrapad op Abbey Road op te frissen met een nieuw laagje verf. De witte strepen, die op de cover van het Beatles-album uit 1969 prijkten, waren helemaal vervaagd.

"Dit is een erg druk zebrapad. We hebben de lijnmarkeringen opnieuw geverfd om de zichtbaarheid en veiligheid voor chauffeurs en voetgangers te garanderen", laat een woordvoerder van de gemeenteraad van Westminster aan de Britse krant The Guardian weten.

De Britse regering heeft de oversteekplaats in 2010 aangewezen als gebied van nationaal belang. Hierdoor kan het zebrapad alleen gewijzigd worden met toestemming van de lokale autoriteiten. "Dit zebrapad in Londen is geen kasteel of kathedraal, maar dankzij de Beatles en een fotoshoot van tien minuten op een ochtend in augustus 1969, is het net zo belangrijk als een onderdeel van ons erfgoed," zei minister van Toerisme en Erfgoed John Penrose eerder.

Photoshop

De twee overgebleven Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, vierden afgelopen september de 50e verjaardag van het Abbey Road-album met een luxe heruitgave. Met de iconische hoes werd afgelopen week een grap uitgehaald die refereerde aan de nieuwe coronamaatregelen, die ook in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn. Op een gephotoshopte versie van de bekende plaat lopen Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon en George Harrison niet netjes in een rijtje over het zebrapad, maar enkele meters van elkaar af.

