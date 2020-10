Beroemde Bond-bikini wordt geveild voor 500.000 dollar GV

08 oktober 2020

15u05

Bron: MailOnline 2 Film De beroemdste bikini ter wereld wordt 12 november in Los Angeles geveild, meldt veilinghuis ‘Profiles in History’. De ivoorkleurige bikini met meshouder, gedragen door de eerste Bondgirl ooit, zal voor een geschatte waarde van 500.000 dollar (425.247 euro) over de toonbank gaan. Ursula Andress (84) maakte in 1962 haar entree in de filmwereld toen ze in de eerste James Bond film ‘Dr. No’ in bikini druipend uit de Caraïbische Zee tevoorschijn kwam.

Wie niet kan wachten op de volgende Bond-film , die volgend jaar uitkomt, kan een bod doen op de bikini die Bondgirl Ursula Andress op de kaart zette. Zwitserse Andress vertolkte de rol van strandjutter Honey Ryder in ‘Dr. No’, naast Sean Connery. Toen ze aan haar 007- avontuur begon was ze nog een relatief onbekende actrice, maar de iconische scène in bikini veranderde haar leven plots helemaal: “Omdat ik de eerste Bondgirl in Dr. No speelde, kreeg ik later de vrijheid om zelf mijn toekomstige rollen te kiezen en financieel onafhankelijk te worden”, vertelde ze in 2001 in een interview. De bikini is intussen zo bekend dat het zelfs een eigen Wikipedia-pagina heeft.

Dit is niet de eerste keer dat de bikini geveild wordt. In 2001 kocht ‘Planet Hollywood’ mede-stichter Robert Earl het tweedelige badpak al voor 45.000 dollar. De waarde ervan is op 19 jaar tijd vertienvoudigd. Iconische attributen uit James Bond films hebben de reputatie voor veel geld onder de hamer te gaan: vorig jaar werd een Aston Martin DB5 uit 1965 verkocht die ontwikkeld werd voor de James Bond-film ‘Thunderball’ voor maar liefst 6,8 miljoen dollar (een kleine 5,8 miljoen euro).

