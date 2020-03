Beroemd hondje Marnie is overleden: ook van deze bekende internetdieren moesten we afgelopen jaar afscheid nemen MVO

08 maart 2020

12u11 2 Showbizz Marnie, een hondje dat wereldberoemd werd op sociale media, is overleden. Dat maakte haar baasje bekend via Instagram. Jammer genoeg was Marnie niet het enige bekende internetdiertje waarvan we recent afscheid moesten nemen. In 2019 zijn er verrassend veel influencers met vier pootjes heengegaan.

Marnie The Dog - overleden in maart 2020

Het hondje, een shih tzu, werd geadopteerd uit het asiel toen ze 11 jaar oud was. Met haar schuin hangend kopje en een eeuwig uitgestoken tong veroverde ze al snel wereldwijd bekendheid. Marnie werd 18 jaar oud. “Met veel verdriet deel ik het nieuws dat Marnie donderdag pijnloos en rustig is overleden. Haar toestand ging de laatste dagen zienderogen achteruit en er was geen hoop op verbetering”, schrijft Shirley Braha, het baasje van Marnie, op Instagram.

Shirley Braha adopteerde Marnie in 2012 uit een asiel in het Amerikaanse Connecticut. Daar was de hond terechtgekomen nadat ze op straat werd gevonden. Het dier stonk zodanig dat hij ‘Stinky’ werd genoemd. Shirley zag een foto van de shih tzu op de website PetFinder en was naar eigen zeggen meteen verliefd.

“Marnie wist dat ze bekend was en ze genoot daarvan”, vertelde haar baasje aan The New York Times. “Ze hield ervan om in het middelpunt te staan en mensen rond zich te hebben. Ze deed dansjes en poseerde voor foto’s. Ik heb haar dat nooit aangeleerd, ze keek steeds recht in de camera en poseerde perfect voor selfies met haar fans. Ze was een pro.”

Grumpy Cat, de ‘chagrijnigste’ kat ter wereld - overleden in mei 2019

Grumpy Cat was zonder twijfel dé beroemdste kat op het internet. Het beestje leek permanent een afkeurende frons op haar gezicht te hebben, tot hilariteit van haar vele fans. Grumpy Cat leed aan ‘dwerggroei’. Bij die aandoening is het kraakbeen niet goed aangezet waardoor het dier door het leven moest met een ‘platgeslagen’ snuit en kromme poten. Ze werd 7 jaar oud.

De kat, die eigenlijk Tardar Sauce heette, had 8,3 miljoen volgers op Facebook, 2,4 miljoen op Instagram en 1,5 miljoen op Twitter. De poes verscheen geregeld op televisie en was een geregistreerd handelsmerk. Er verschenen boeken over de bozige kat en zelfs een tv-film, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever die in 2014 uitkwam.

Maar haar baasje Tabatha Bundesen uit Morristown, Arizona, zag meteen dat ze iets bijzonders in handen had. Haar broer Bryon zorgde echter voor de doorbraak. Hij plaatste in 2012 op het sociale medium Reddit de eerste foto van de kat met de hangende oogleden en de afgezakte neus, verstopt in een braakselkleurige vacht. Binnen 48 uur werd deze foto maar liefst 1.030.000 keer gedeeld. Daarna was het gedaan met Tardar Sauce, en was Grumpy Cat definitief haar artiestennaam.

“Grumpy Cat heeft miljoenen mensen in de hele wereld laten lachen, zelfs in moeilijke tijden”, zeiden haar eigenaren tegen Amerikaanse media. “Ze zal voortleven bij al haar fans.”

Lil’ Bub - overleden in december 2019

Lil Bub, tevens één van de beroemdste katten ter wereld, stierf in december. Dat heeft haar baasje Mike Bridavsky op sociale media bekendgemaakt. De kat, met maar liefst 5 miljoen volgers op sociale media, was beroemd omdat haar tong door een aangeboren afwijking altijd uit haar bekje hing. “Liefste Bub, ik zal nooit je vrijgevigheid vergeten,” schreef haar baasje op Instagram. “Je onuitputtelijke liefde, je stille gave om zoveel magie en vreugde in de wereld te brengen. Ik ben voor altijd vereerd en onder de indruk dat je mij koos als jouw verzorger. Bezoek ons alsjeblieft allemaal in onze dromen”.

Een vriend van Mike Bridavsky vond Lil Bub in 2011 in een schuur. Bridavsky was onmiddellijk vertederd door de kitten, die aan een ernstige vorm van dwerggroei leed. Ook had Lil Bub een extra teentje aan elke poot, een onderontwikkelde kaak en geen tanden waardoor haar tong uit haar bekje hing. Daarnaast had ze osteopetrose, een zeldzame ziekte waarbij botten te hard en te dik zijn.

Lil Bub werd al snel een internetsensatie nadat haar baasje enkele foto’s op sociale media deelde. Tijdens haar kattenleven dook ze ook op in verschillende programma’s. Het geld dat haar baasje hiermee verdiende, in totaal zo’n 700.000 dollar (omgerekend ongeveer 631.000 euro), ging naar organisaties die zich inzetten voor katten die speciale hulp nodig hebben.

Boo, de ‘schattigste hond ter wereld’ - overleden in januari 2019

Boo, bekend als het schattigste hondje ter wereld, is overleden in januari 2019. Het social media-fenomeen met 17 miljoen volgers stierf door hartproblemen. Die begonnen toen zijn beste vriendje Buddy een jaar eerder stierf. “Zijn hart is gebroken”, klonk het bij zijn baasjes. “Het wordt hopelijk een blij weerzien in het hiernamaals.

Boo’s fanpagina op Facebook werd al in 2009 gelanceerd, en begon als een grap. “Mijn vrienden en ik vonden het leuk om naar foto’s van Boo te kijken, dus we besloten die op een Facebookpagina te verzamelen”, zegt de eigenaar.

Maar in 2010 kreeg Boo er een bekende aanbidster bij. Het zou zijn leven voorgoed veranderen. “OMG, ik ben verliefd op deze hond”, schreef Khloé Kardashian toen op haar blog. “Als je op Facebook zit, ga like de pagina want deze hond is té schattig”, klonk het. Sindsdien kreeg Boo er dagelijks duizenden nieuwe fans bij. De hond groeide uit tot een wereldster, die zelfs een boek uitbracht: ‘Boo: The Life of the World’s Cutest Dog.’