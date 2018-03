Bereikt Ed Sheeran de grote hitparadekaap? EVDB

18 maart 2018

11u00 0 Showbizz Ed Sheeran staat reeds 59 weken in de hitparade met zijn single 'Shape Of You'. Als hij ook volgende week nog in de hitlijst staat, behaalt hij daarmee de kaap van 60 weken. Een kaap die slechts uitzonderlijk bereikt wordt door echt grote hits.

'Shape of You' komt deze week opnieuw binnen op nummer 45 in de Ultratop 50. Ondertussen behaalde het liedje al maar liefst zeven keer platina, maar dat houdt downloadend en streamend België niet tegen om de hit te blijven aanklikken. We zijn Ed Sheerans liedje over verliefd worden op iemand vorm duidelijk nog niet beu gehoord.

Slechts een select groepje aan hits bereikte ooit de kaap van 60 weken in de hitparade te staan. Met zijn 59 weken lijkt het er dus sterk op dat Ed Sheerans 'Shape Of You' binnenkort lid mag worden van de zestigersclub. Tot nu toe was 'I Gotta Feeling' van The Black Eyed Peas de absolute topper met maar liefst 69 weken hitparade op zijn naam. Of 'Shape Of You' daar binnenkort verandering in brengt, weten we dus binnenkort.