Exclusief voor abonnees Bentley cadeau voor 17de verjaardag: “Zo maak je tirannetje van je kind” PEDAGOGEN VINDEN DAT VERJAARDAGSCADEAU VOOR CONRAD JANSSENS (17) PAK BESCHEIDENER MOCHT ZIJN Celien Moors

28 maart 2019

05u00 0 Showbizz Een Bentley krijgen nog voor je ermee kan rijden? Conrad Janssens, zoon van Ilse Demeulemeester en Glenn Janssens, pronkte op sociale media graag met het peperdure cadeau dat hij voor z'n 17de verjaardag kreeg. Cadeaus geven is een kunst, maar wanneer krijgen onze kinderen er één dat te veel of te groot is?

"Crazy." Conrad Janssens gebruikte deze week op Instagram het meest toepasselijke woord om de verrassing te beschrijven die papa Glenn voor z'n 17de verjaardag voorzien had. De jongen moet er nog voor oefenen, maar kijkt al uit naar het moment dat hij eindelijk met zijn rijbewijs en een peperdure Bentley onder zijn poep de weg op mag. Noch Conrad, zijn vader of zijn mama - ex-Miss België Ilse Demeulemeester - wilden gisteren reageren op het 'kleinood' van minstens 180.000 euro. Enige tijd en veel verbolgen reacties later verdwenen de beelden van Conrads Instagram-pagina.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen