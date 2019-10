Benny uit 'Het Geslacht De Pauw’ dient klacht in wegens homohaat MVO

16 oktober 2019

09u30 0 Showbizz Benny Claessens, die we kennen als Benny uit ‘Het Geslacht De Pauw’ heeft klacht ingediend wegens homohaat, zo laat hij weten via zijn Facebookpagina. Hij en zijn vriend werden lastiggevallen op straat.

“Ariel en ik zijn vandaag geconfronteerd met homohaat, net om de hoek van waar mijn moeder woont. Ik kende de lastpak al sinds mijn kindertijd. Hij pestte me toen ook altijd. Nu, na dertig jaar, is zijn haat tegenover mij gegroeid naar haat tegenover homoseksuele mensen in het algemeen. En nu, na dertig jaar, ben ik aan het wachten bij de politie om klacht in te dienen”, schrijft hij in een bericht. “We zouden hier zo klaar mee moeten zijn, wij allemaal”, besluit hij.

Claessens diende klacht in in Antwerpen, waar hij opgroeide. Maar hij woont al een tijdje in Berlijn, waar hij aan het werk is.