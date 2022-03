Benefietshow ‘Oekraïne 12-12' haalt meer dan een miljoen kijkers

In totaal keken 1.075.741 mensen naar de show, die gelijktijdig werd uitgezonden op Eén, VTM en Play4. Tijdens de show danste ‘Dancing with The Stars’-winnares Nina Derwael een rumba onder begeleiding van de cast van ‘#LikeMe’. Tom Waes zocht dan weer de getuigen uit ‘Reizen Waes: Oekraïne' weer op, en de finalisten van ‘The Masked Singer' brachten een verrassingsoptreden. En alle kijkers die een steentje wilden bijdragen, konden terecht bij het unieke ‘belpanel’ met bekende gezichten van de diverse zenders. Uiteindelijk werd er 17.778.315 euro ingezameld voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.