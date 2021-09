Benedict Cumberbatch reageert op rechtszaak Scarlett Johansson: “Het is triest”

Johansson stelt dat haar contract met Disney was gebaseerd op het succes van ‘Black Widow’ in de bioscoopzalen. Hoe meer verkochte tickets, hoe groter haar bonus. Gezien kijkers ook de mogelijkheid hadden om de film op Disney+ te streamen - een optie waar zij niét voor wordt uitbetaald - loopt zij miljoenen mis. Disney haalde uit naar de actrice in een statement: “Ze krijgt al een loon van 17 miljoen euro en is ruimschoots gecompenseerd voor de première op de streamingdienst. Het is jammer dat Scarlett niet meer begrip en respect heeft voor de omstandigheden die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis.” Disney wordt momenteel echter beschuldigd van seksisme, gezien mannelijke acteurs nooit zo publiekelijk op de vingers zijn getikt tijdens onderhandelingen over geld.

Niet te voorzien

“Het is triest, wat er tussen die advocaten aan de gang is”, aldus Benedict Cumberbatch, die al meermaals met Scarlett op de set stond. In het Marvel-universum vertolkt hij de rol van Dr. Strange. “De constante stroom aan verwijten, en dan die beschuldigingen in de zin van ‘zie het in de context van de coronacrisis’... Het is gewoon een rommeltje. We proberen uit te dokteren wat de streamingdiensten zullen betekenen voor de toekomst van acteurs en films, en dat moet wel degelijk in een contract worden gegoten. Niemand had dit zien aankomen, dus niemand moet achteraf zeggen ‘ze had het moeten voorzien’. Het gaat hier over een film die eigenlijk tijdens het begin van de pandemie in de zalen had moeten spelen, maar steeds opnieuw werd uitgesteld. Dit is volledig nieuw terrein.”