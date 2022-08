Ben Weyts relativeert politiek in ‘Bekende Viervoeters’: “Er zijn belangrijkere dingen in het leven”

Showbizz Waarom gaat Truus Druyts plots viraal op TikTok? “Ik had het zelf niet zien aankomen”

Al bijna tien jaar is ze uit de picture, maar plots gaat Truus Druyts helemaal viraal op het internet. En dat dankzij haar coachingtips op TikTok. Filmpjes die aanslaan bij de jongere generatie. Zo bereikt ze een publiek dat haar niet eens meer kent uit ‘Spoed’. Daarin speelde ze jarenlang de rol van urgentiearts Barbara ‘Babs’ Dufour. De heruitzendingen lopen nog op VTM. Maar ze verdween heel plots uit de reeks en dat omwille van een persoonlijk drama. Daarover en over hoe nu gaat met haar, vertelt ze in een nieuwe Showbits.

6:00