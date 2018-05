Ben Weyts beantwoordt de meest gegoogelde vragen over zichzelf: “Ik heb mijn eigen vrouw aangeworven zonder het te beseffen" DBJ

25 mei 2018

11u24

Bron: Qmusic 0 Showbizz Het is een vaste rubriek in de radioshow van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie (29) en Dorothee Dauwe (28) . Ze stellen de tien meest gegoogelde vragen aan hun studiogast. Dat is dit keer NVA-politicus Ben Weyts (47).

Eén van de meest gegoogelde vragen is: van welke partij is Ben Weyts? “Bij de N-VA en dat zal ook altijd wel zo blijven. Ik ben erg aan de partij gehecht omdat ik het einde van de Volksunie en het begin van de N-VA heb meegemaakt. Ik beschouw mezelf als deel van het meubilair”, vertelt Ben. Bart De Wever gaf in het verleden al aan dat hij het niet erg zou vinden om geen partijvoorzitter meer te zijn, maar een opvolger kwam er tot nu toe nog niet. “Ik heb een hele tijd in poleposition gelegen om in zijn voetsporen te treden, maar ik heb dat altijd afgehouden”, aldus Ben Weyts.

“Ik vind er eerlijk gezegd ook niets fout aan dat iemand lang partijvoorzitter is. De andere politieke partijen vinden dat een probleem, omdat ze vinden dat het net één van onze grote troeven is”, gaat Weyts verder. “Al blijft Bart partijvoorzitter tot het einde van zijn dagen! Zolang hij dat wil blijven doen, zouden wij toch dom zijn om die kans te laten liggen? Ik vind Bart als langst zittende voorzitter een rijkdom, een ongelooflijke troef en die moet je niet al te snel afgeven.”

Nonkel Geert

Maarten vroeg zich ook af of het niet gemakkelijker is om vrienden te maken buiten de partij dan binnen de eigen partij. “Ik zou het niet weten, ik heb heel veel vrienden binnen N-VA. Ik zie bijvoorbeeld Geert Bourgeois regelmatig buiten partijpolitieke gelegenheden om. Mijn kinderen zeggen zelfs nonkel Geert. Ik weet niet juist wanneer we daarmee begonnen zijn”, lacht Ben Weyts. “Eén van mijn kinderen vroeg zich onlangs nog af waarom we hem eigenlijk nonkel Geert noemen. Ik zie Theo Francken ook wel regelmatig en zo zijn er heel wat mensen. Gelukkig maar!”

Vroegere baas

Wie is de vrouw van Ben Weyts? Dat is iets wat Vlamingen interesseert. “Dat is Marijke Verboven en ze is afkomstig uit Sint-Truiden. We hebben elkaar ook in een politieke context leren kennen. Marijke heeft destijds nog gewerkt op het kabinet van Geert Bourgeois, waar ik toen kabinetschef was. Ik heb haar zelfs aangeworven nog voordat er sprake was van enige gevoelens, want die zijn pas later ontstaan. Op een bepaald moment heb ik mijn werk dus mee naar huis genomen”, lacht Ben Weyts.