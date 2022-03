Ben uit ‘Blind Getrouwd’ wordt vader

Celebrities Robert Pattinson was na ‘Twilight’ “te beroemd” geworden volgens ex-flatgenoot Jamie Dornan

De vriendschap tussen acteurs Jamie Dornan (39) en Robert Pattinson (35) kent al een lange geschiedenis. De twee hebben zelfs nog even samengewoond. Een periode waar beide acteurs met plezier op terugkijken, met uitzondering van het moment waarop Robert plots wereldberoemd werd als vampier in de ‘Twilight’-films. Want wat doe je als je flatgenoot ineens een celebrity is?

