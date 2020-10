Ben Segers: “Pikante scènes opnemen voor de ogen van mijn partner blijft een beetje vreemd”

Dat het tweede seizoen van ‘hetisingewikkeld’ er pas een kleine drie jaar na het vorige kwam, is niet zo verwonderlijk. Het eerste seizoen was namelijk een herwerking van het Deense origineel, maar de Scandinaven hielden het slechts op één seizoen en dus moest een vervolg uit het niets geschreven worden. Nam daarbij de pen ter hand: Lenny Van Wesemael (39). Actrice, regisseur van het eerste seizoen én partner van Ben Segers die naast An Miller ook in het tweede seizoen de hoofdrol speelt. Segers heeft twee dochters uit een eerste huwelijk en dus weten de twee als geen ander hoe het is om, net als in de reeks, een samengesteld gezin te runnen.

Volledig scherm Ben Segers met zijn partner Lenny Van Wesemael © Kristof Ghyselinck

“Lenny kwam er bij in ons gezin en dat leidde in het begin weleens tot akkefietjes”, vertelt Segers. “Mijn dochters Cato (17) en Marilou (14) zagen haar als indringer en dat uitte zich weleens aan de keukelntafel. ‘Bij mama mogen wij niet met ons mes in de confituurpot, hoor! Je moet dat met een lepeltje doen, dan komt er geen boter in de pot’, zeiden ze dan. Heel herkenbaar voor veel gezinnen, denk ik. Dat stukje hebben we zelfs in de reeks meegenomen.”

Van Wesemael schreef de reeks samen met Geert Verbanck, maar ze regisseerde het geheel ook. Segers stond dus dagelijks op de set met zijn partner. “Voor buitenstaanders lijkt het misschien niet evident, maar eigenlijk verloopt zoiets zeer harmonisch hoor”, zegt Segers. “Het is niet zo dat we vooraf afspraken maken over hoe we met elkaar gaan omgaan of zo.”

Volledig scherm In het tweede seizoen van '#hetisingewikkeld' heeft Ben Segers een relatie met Charlotte Vandermeersch. © VIER

Al geeft de acteur wel toe dat pikante scènes spelen voor de neus van je lief niet altijd even makkelijk is. “Het blijft toch een beetje vreemd”, zegt Segers. “Maar Lenny kijkt daar vooral technisch naar. Verder helpt humor ook om de angel uit zo’n situaties te halen. ‘Je bent toch zeker dat ik mag he’, heb ik bijvoorbeeld eens lachend gevraagd voor ik met Charlotte (Vandermeersch, red.) zo’n scène opnam. Nu, los daarvan neemt je zoiets vaak op met twintig technici die erop staan te kijken, dus levensecht wordt het nooit.”

Of er nog een vervolg komt op de reeks? “Dat is op dit heel moeilijk te zeggen, dat hangt af van verschillende factoren”, klinkt het bij Segers. “Maar er is alvast een opstapje, het einde van de reeks laat het in ieder geval toe.“

#hetisingewikkeld, iedere dinsdag om 21u35 op VIER