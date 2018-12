Ben Segers: “Ik mag m’n pollekes kussen dat ik zo’n fantastische ex-vrouw heb” ES

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Muziek verzacht de zeden, zeggen ze. Maar ze gaat ook samen met ijkpunten in ons leven. Liedjes die, om uiteenlopende redenen, belangrijke gebeurtenissen kleuren. Aan de hand van zijn favoriete songs blikt Ben Segers in Dag Allemaal terug op de soundtrack van zijn leven. En daarin vertelt hij eerlijk over de goede band met z'n ex-vrouw: “Ik mag mijn pollekes kussen.”

Wie in de platenkast van Ben Segers (44) snuistert, treft vooral vrolijke songs aan. Helemaal zoals de ster van ‘De Collega’s 2.0’ zich voelt. Al vindt Ben wel dat hij een inhaalbeweging heeft te maken bij zijn dochters Cato (15) en Marilou (12), uit z’n vorige relatie. “Vroeger was ik los-bolliger, maar nu besef ik: er is níks belangrijker dan mijn gezin!”

Grappige scène in ‘De Collega’s 2.0’: het personage van Steph Goossens loopt het deuntje van ‘F.C. De Kampioenen’ te fluiten, waarop dat van Ben Segers geïrriteerd reageert: “Hou uwen tater, man! Ik weet niet wat ge aan het fluiten zijt, maar nu krijg ik het ook niet meer uit mijn kop.”

Zeer herkenbaar voor Ben zelf. De acteur heeft hetzelfde met de overbekende begintune van ‘De Collega’s’ uit 1978. “Dat kan ik fluiten, neuriën, zingen... Al wat je maar wilt. Dat deuntje word ik nooit beu. Het zit altijd wel ergens in m’n hoofd”, zegt Ben, die de aanzet heeft gegeven voor ‘De Collega’s’-film.

Het hoeft dus niet te verbazen dat het ‘papapapapapapa’-deuntje het allereerste nummer op de soundtrack van Bens leven, waar hij u graag doorheen gidst.

BRT BIG BAND: ‘De Collega’s’

“Dat muziekje van ‘De Collega’s’ is waarschijnlijk mijn eerste muzikale herinnering”, zegt Ben. “Het is een compositie van Pieter Verlinden, de huiscomponist van de toenmalige BRT. Ik heb dat nummer op plaat. Het staat op een verzamelelpee met allemaal soundtracks van Vlaamse reeksen. Die plaat heb ik ooit ­gekregen van m’n papa.”

Hij wist natuurlijk dat jij fan was van ‘De Collega’s’.

Uiteraard. Als kleine snotter al was ik zot van die reeks. De afwisseling tussen humor en tristesse, al die verschillende emoties, dat sprak me op één of andere manier enorm aan. In de film zit die afwisseling ook.

Jij kende vroeger alle afleveringen van de tv-serie van buiten.

Ik kan nog veel dialogen nazeggen, maar niet meer allemaal. Op een treinrit naar Amsterdam zat ik eens enkele afleveringen van de oude reeks na te spelen voor m’n reisgenoten, Geoffrey Enthoven en Mariano Vanhoof, de bazen van Fobic Films. Een maand later belde Mariano me: “Wat denk je ervan als we daar een film van maken?” Ik zei: “Wat?!”

Een droom kwam uit?

Ik had dat zelfs nog niet dúrven te dromen. Natuurlijk was ik in de wolken. De film is geen remake, maar een update, een respectvolle, hedendaagse voortzetting van de reeks. Ik ben heel tevreden over ‘De Collega’s 2.0’.

Jij hebt niet meegewerkt aan het script?

Nee, ik heb het zaadje geplant en daarna heb ik de bal in het kamp van de producenten, de scenaristen en regisseur Jan Verheyen gelaten. En natuurlijk wilde ik zelf meespelen. Op de set heb ik af en toe wel wat ­advies gegeven. Jan vroeg me er ook om, omdat ik zo veel weet van die ouwe reeks.

Herinner jij je eigenlijk nog iets van die eerste uitzendingen van veertig jaar geleden?

Iets toch, ja. Ik herinner me nog die zaterdagavond van de allereerste uitzending, 9 september 1978. Ik was vier jaar. Samen met m’n oudere broers en zussen zat ik in de zetel naar tv te kijken. Geen idee waarom, maar ik was meteen fan van ‘De ­Collega’s’. En die begintune… ­(begint het liedje feilloos te fluiten) Maar meestal zing ik de blazers na: ‘papapapapapapa...’ Als manneke van vier kon ik dat al nazingen. Maar ik denk dat ik vooral bij de tweede reeks, toen ik vijf was, écht ben ­beginnen te volgen.

