Ben Segers: "Een carrière in het buitenland? Die ambitie heb ik echt niet"

24 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Op het scherm krijgt hij vanzelf de lachers op zijn hand, maar eenmaal thuis is Ben Segers (44) vooral uit op rust. Met zijn 3,5-jarige zoontje Gène en Cato (15) en Marilou (12), zijn twee puberende dochters uit een vorige relatie, is dat niet altijd vanzelfsprekend. “Ze vragen allemaal veel aandacht”, zegt Ben. “Maar ik kan daar zo van genieten.”

Ben keert deze week in het VTM-programma Groeten Uit met zijn gezin terug naar 1986, het jaar waarin hij twaalf jaar oud was. De acteur houdt wel van een vleugje nostalgie, maar de sprong naar zijn kindertijd vond hij toch confronterend. “Plots besefte ik: ik word oud”, lacht hij. “Maar voor de rest was het een onvergetelijk weekend. Overal in huis kon ik 1986 zien en voelen. En proeven! Een specialiteit uit die tijd: gefrituurde zwanworsten. Lekker!”

Vonden je dochters dat ook?

Ze vonden vooral dat het er niet smakelijk uitzag. Maar voor de rest hebben ze zich wel goed geamuseerd. Vooral met de computerspelletjes van die tijd. Wat er op tv te zien was, vonden ze traag en langdradig, en de muziek trok in hun ogen ook op niets (lacht). Marilou en Cato waren dus wel blij dat ze weer naar 2019 konden. Ze misten hun smartphone, maar ik vond het zalig dat dat toestelletje eens een weekend lang niet aan hun handen kleefde.

Het hoogtepunt van jullie verblijf in 1986 was ongetwijfeld de kortfilm.

Met het hele gezin hebben we inderdaad een kortfilm geschreven en daarna ook gefilmd. Met eigen verzonnen personages: een boef en een dief. Dat momentje samen vond ik heel intens. Als twaalfjarige gast schreef ik ook al zulke scenario’s.

De BRT-reeks De Collega’s was daarbij je inspiratiebron, niet?

Klopt, ik heb alle afleveringen gespeeld tot de videocassette kapot was. En mijn vader dan maar kwaad zijn (lacht). Ja, De Collega’s was de perfecte Ketnet voor mij. Ook al was het niet voor kinderen gemaakt.

Je was echt verslaafd aan de reeks.

