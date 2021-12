Ben Roelants en vriendin Heidi na 20 jaar uit elkaar: “Tijdens de lockdown werd veel duidelijk”

Naar aanleiding van zijn verjaardag, postte Ben Roelants afgelopen week een opmerkelijke Instagrampost waarin hij terugblikt naar het afgelopen jaar. De presentator, die onder meer bekend is van Vlaanderen Vakantieland en de voormalige jongerenzender JIM, vertelt openhartig dat het afgelopen jaar een van de meest ingrijpende was uit zijn leven. “Op professioneel vlak ging het ons voor de wind, de opdrachten stroomden binnen en we toonden onze veerkracht. Er zit daar trouwens nog heel wat in de pijplijn. Op privévlak werden knopen doorgehakt, zware beslissingen genomen,… Dingen die allicht al langer moesten beslist worden”, gaat de presentator verder.

“Morgen draai ik een pagina om, op mijn verjaardag. En ik gun iedereen zo’n kantelmoment. Ik hoef ook geen felicitaties voor mijn 41ste, maar wens liever iedereen te bedanken die me heeft gesteund het afgelopen jaar. You know who you are. Liefde! Pak mekaar eens goed vast, en zeg dat je van elkaar houdt. Things will only get better!”