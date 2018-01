Ben Crabbé over comeback de Kreuners: "Misschien zijn we weer voor een paar jaar vertrokken" EVDB

Joris Heuppens

Ben Crabbé was vandaag te gast bij Kris Wauters in 'Zot Gedraaid' op Joe. Daarin had Crabbé het over hoe verrast hij is dat de comeback van De Kreuners zo succesvol verloopt.

Kris Wauters wou natuurlijk van Crabbé weten hoe het nu eigenlijk is met De Kreuners. "Nu dat we na vijf jaar terug zijn beginnen oefenen, merkte ik dat we na 10 seconden die sound van vroeger terug hadden. Dat is iets waar je toevallig geluk mee moet hebben”, vertelde Ben. “We gaan vanaf juni een goede liveshow proberen te brengen en de energie terug te pakken van de beginjaren. We proberen wel een stapje verder te zetten en een paar nieuwe dingen te doen.", legde Crabbé uit.





De Kreuners maakten als grap hun comeback, maar die werd met laaiend enthousiasme onthaald. Ook al had de band dat niet verwacht, ze zijn er wel heel blij mee. De Kreuners zijn helemaal klaar om volgende zomer op heel wat festivalpodia te staan met onder andere hun nieuwe single ‘Viktoria’.

"We waren ontzettend verrast dat daar zo een enorme respons op gekomen is. Je dacht wel, oké, we zijn nooit echt vervangen, want er is nooit een andere soort groep opgestaan hier in België zoals wij, maar we hadden nooit gedacht dat het een zodanige respons ging zijn.", vertelt Crabbé op Joe. Van respons gesproken: "We kregen op een bepaald moment meer dan 180 aanvragen op een dag binnen. Dat was even heel overweldigend. Dat proberen we nu op een goede manier aan te pakken en misschien zijn we weer voor een paar jaar vertrokken, graag zelfs."

