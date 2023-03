Ben Affleck zit in een Wordle-groep met Matt Damon én Bradley Cooper: “Het is enorm competitief”

BV Goedele Liekens openhartig over haar ‘o-shot’: “Het maakt het sappiger daar beneden, maar ik wacht nog op effect”

Voor haar reeks ‘In bed met Anke’ op Joe bleef Anke Buckinx slapen bij Goedele Liekens. Als seksuologe schrijft zij wekelijks een column in Nina over Seks & Relaties. Anke is er dol op. “Het is altijd super interessant en je had het onlangs over het o-shot”. Waarna Goedele openhartig begint te vertellen over haar ervaring. Sven zijn oren gingen ervan flapperen.