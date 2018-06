Beluister hier het WK-lied van Helmut Lotti en Daan: "Rasputin' van Boney M meets Kiss, zoiets" SD/DBJ

16u13 0 Showbizz "Slecht Engels voor 'Sjot den bal derin!" Dat is de titel van het nieuwe WK-lied van collega-muzikanten Daan en Helmut Lotti: 'Put in the Ball'. En zo zitten we dus al aan de zoveelste song die onze Rode Duivels richting finale in Rusland moet duwen.

Daan nam het initiatief voor het lied. "Ik had op mijn Facebookpagina een oproepje geplaatst: 'Wie wil er met mij een WK-lied schrijven?' En Helmut was één van de eersten die reageerde, hij was heel enthousiast." Het is een behoorlijk hilarisch lied, als we de 'Housewife'-zanger mogen geloven. "En echt goed, hoor. 'Rasputin' van Boney M meets Kiss, zoiets. 't Is flink overdreven, laat het me zo zeggen."

Helmut is de hoofdstem, Daan zingt de backing vocals. "Ik heb het meer ondersteund en productioneel in elkaar gestoken. We hebben samen geschreven, maar het grootste deel kwam van Helmut. Of we het WK zullen winnen? Natuurlijk. Twee keer zelfs. Na de eerste keer zullen de Russen zeggen dat het ongeldig was. Dan doen we het helemaal opnieuw en winnen we nog eens."