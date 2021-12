Beluister hier ‘Freek blijft slapen’ met een openhartige Nora Gharib

Celebrities Vader Halyna Hutchins acht Alec Baldwin deels verantwoor­de­lijk voor haar dood

Alec Baldwin (63) zelf beweert dan wel dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van cameraregisseur Halyna Hutchins, maar Anatoly Androsovych (61), de vader van Hutchins, denkt daar duidelijk anders over. Afgelopen weekend zei de man in een interview dat de Amerikaanse acteur in zijn ogen voor een groot deel verantwoordelijk is voor het overlijden van zijn dochter.

20 december