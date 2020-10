Belle Perez wordt tante: “Bijna even speciaal als zelf een kindje krijgen”

ShowbizzJessi (33), de elf jaar jongere zus van zangeres Belle Perez (44), telt volop af naar de geboorte van haar eerste kindje in januari. “Onze zoon Ellía heeft het nieuws mogen vertellen aan mijn ouders in Spanje”, zegt Belle dolgelukkig.

Corona of niet, 2021 belooft mooi te starten voor Belle Perez. “Mijn zus Jessi is zwanger en we weten al dat het een jongetje wordt”, glundert ze. “Ik ben volop spulletjes van Ellía aan het inpakken die hij niet meer nodig heeft. Kleertjes, schoenen, speelgoed: zo leuk om dat allemaal terug te zien.” Ook haar zoon kijkt al uit naar de komst van zijn neefje. “Hij heeft het nieuws via Skype mogen vertellen aan mijn ouders, die in Spanje wonen. Dat vond hij geweldig. Of ik meter word? Mijn zus en haar man hebben beslist om geen meter en peter te kiezen. Dat vind ik niet erg. Ik vind tante ook al een mooie titel. Het gevoel is bijna zo speciaal als zelf een kindje krijgen. Jessi was -trouwens zwanger op haar trouwdag, net als ik vier jaar geleden. In augustus is zij getrouwd met Kevin, en ik was haar getuige. Ondanks de coronamaatregelen was het een hele mooie en intense dag.”

Geen mooie naam

Dat Belle een goeie band heeft met haar jongere zus, bevestigde ze in ‘Speeltijd’, het nieuwe radioprogramma van Ann Van Elsen (40) op Joe. “Ik was al elf toen Jessi geboren werd”, aldus Belle. “Mijn ouders hebben toen echt hun best gedaan om mij bij alles te betrekken. Ik heb zelfs haar naam mee mogen kiezen. Achteraf bleek dat zij dat helemaal geen mooie naam vond. (lacht) In het begin waren wij kat en hond, maar inmiddels hebben wij een heel fijne band.”

Opstandig

Belle gaf ook toe aan Ann Van Elsen dat ze het als puber moeilijk had met de verhuis van haar grootouders. “Zij hebben me mee opgevoed, maar rond mijn twaalfde beslisten ze om definitief terug te keren naar Spanje. Het was alsof ik mijn beste vriendin verloor. Ik kon supergoed met mijn oma opschieten en -ineens verdween zij uit mijn leven. Op dat moment heb ik alles wat met Spanje te maken had de rug toegekeerd. Mijn flamencojurk en -schoenen heb ik weggedaan en ik wilde niet meer naar de Spaanse les. Ik ben daar heel verdrietig over geweest.”

“Ik kon ook opstandig zijn omdat ik vond dat mijn ouders mij te beschermend opvoedden. Op vakantie in Spanje mocht ik alles: op stap gaan tot een kot in de nacht, omdat mijn neven en nichten daar waren om een oogje in het zeil te houden. Maar hier in België mocht ik bijna niks. Als mijn vrienden op een hete dag gingen zwemmen, mocht ik niet mee. Dan was ik echt de puber die stampvoetend de trap op liep en met de -deuren sloeg.”