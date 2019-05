Belle Perez viert jubileum met nieuw album Redactie

31 mei 2019

15u10

Bron: Peter De Smedt 0

Dit jaar viert Belle Perez 20 jaar carrière en hits. De Limburgse, met Spaanse roots, brak door in 1999 met ‘Hello World’, een aanstekelijke popsong waarmee de jonge Belle scoorde in alle uithoeken van de wereld. 20 jaar later is Belle Perez nog altijd één van de grote gevestigde waarden in ons land. Haar deelname aan Liefde voor muziek werd fel gesmaakt en vorige zomer sneed ze met veel succes een nieuw muzikaal hoofdstuk aan. ‘Fiesta Perez’ is volgens Belle zelf een cadeau voor alle fans. Naast alle grote hits van Belle, bevat het album 4 nieuwe tracks waaronder de single ‘Indirectas’.