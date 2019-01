Belle Perez over de periode waarin haar man beschuldigd werd van juwelenroof: “Het was onze eerste en hopelijk laatste relatietest” CD

Bron: Story 0 Showbizz Afgelopen dinsdag, 29 januari, werd Belle Perez 43. Het was meteen ook het begin van een gigantisch feestjaar. Exact twintig jaar geleden brak de Limburgse zangeres met Spaanse roots door met de single ‘Hello World’. Sindsdien is er erg veel veranderd, ook privé. In Story blikt ze in de rubriek ‘De kantelmomenten in het leven van...’ terug op enkele van die zaken. Waaronder ook de periode waarin haar man Wout genoemd werd in een zaak rond een juwelenroof. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijzen en Wout werd bijgevolg vrijgesproken.

KANTELMOMENT: de scheiding van Mario

Zo heeft Belle het onder meer over de scheiding van haar toenmalige man Mario in 2008. De twee zetten na acht jaar een punt achter hun huwelijk. “De liefde was volledig op en we hebben toen besloten om uit elkaar te gaan. Ik zie mijn scheiding niet als iets negatiefs. Het was het moment bij uitstek om een nieuw verhaal te beginnen. Daarom verliet ik ook mijn vertrouwde omgeving waardoor ook enkele vriendschappen sneuvelden. Dat was emotioneel heel zwaar. Ik had zoveel schrik om die stap te zetten, maar tegelijkertijd had ik ook wel wat nood aan nieuwe zuurstof.”

Je deed het toen op muzikaal gebied ook wat kalmer aan.

“Ik heb mijn tijd genomen om te herbronnen. Voordien maakte ik het ene album na het andere, dat was gewoon te veel. Nu kon ik in alle rust nummers maken en werken aan een goede basis voor een nieuwe relatie. Nog geen seconde heb ik daar spijt van gehad.”

Maar toch: scheiden is lijden.

“Dat is ook zo. Zeker omdat ik altijd lange relaties heb gehad. Maar ik heb ook wel geleerd dat je aan een relatie moet werken. Het mag niet allemaal vanzelfsprekend worden, zonder dat je er te veel moeite in steekt. Ik ben nog altijd intens verliefd op Wout. Met bijbehorende kriebels in de buik. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we samen oud zullen worden. Onze relatie berust op vertrouwen, liefde en véél humor.”

KANTELMOMENT: haar ontmoeting met Wout

Soms moet je de liefde een handje helpen. En dus besloot een bevriend koppel Belle en Wout aan elkaar te koppelen. “Het was een blind date op restaurant en ik vond Wout nogal arrogant overkomen. En omgekeerd ook. Maar we voelden beiden dat er toch een enorme aantrekkingskracht was.”

En dan zijn jullie beginnen te daten.

“Heel voorzichtig. We kwamen allebei uit een lange relatie en wilden niet opnieuw gekwetst worden. Daarom heeft Wout het met zijden handschoentjes aangepakt. Hij wilde geen fouten maken. Pas na drie weken vroeg hij mijn telefoonnummer. Voordien verliep alle communicatie via onze vrienden. Maar zo hebben we elkaar echt goed leren kennen.”

Met als hoogtepunt jullie huwelijk van 2,5 jaar geleden?

“Dat heeft onze relatie een extra boost gegeven. Vooral op emotioneel vlak. Nu kunnen we zeggen dat we echt man en vrouw zijn.”

Jullie trouw werd wel overschaduwd door de verdachtmakingen dat Wout betrokken was bij een juwelenzwendel. Hij werd later vrijgesproken.

“Ik heb toen veel gehuild. Zo machteloos dat ik me voelde! Ook al heb ik altijd in zijn onschuld geloofd en hem door dik en dun gesteund. Het was onze eerste en hopelijk laatste relatietest.”

Is het dan elke dag rozengeur en maneschijn bij jullie?

“In die elf jaar dat we samen zijn hebben we nog maar heel weinig ruzie gemaakt. Als het gebeurt, dan komt het meestal door anderen. Soms hebben we weleens een meningsverschil, want we hebben allebei een sterke persoonlijkheid. Maar we praten veel met elkaar. Dat is heel belangrijk!”