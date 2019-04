Belle Perez laat eerste tattoo zetten JOBG

09 april 2019

00u00 0 Showbizz Belle Perez (43) viert dit jaar haar 20-jarige carrière, en ze doet dat - naast een feesttour en een nieuw album - met een eerste tattoo. Die liet ze zetten bij Nathan Murillo, die eerder al Koen Wauters en vrouw Valerie, Bab Buelens en Tonya Schamp onder handen nam.

"Welke tattoo Belle gekozen heeft, mag ik nog niet verklappen, dat moet nog eventjes een verrassing blijven", vertelt hij. "Maar Belle zal het weldra zelf bekendmaken." Op basis van de foto's uit de tattoostudio kunnen we afleiden dat het om een microtattoo (een specialiteit van Murillo) op haar rechterarm zal gaan. Hoogstwaarschijnlijk is het een spreuk of een woord, mogelijk een verwijzing naar haar jubileum als artiest. Het is ondertussen twintig jaar geleden dat Belle met 'Hello World' deelnam aan de preselectie van 'Eurosong' en haar carrière lanceerde. Op 1 juni geeft ze haar jubileumconcert 'Fiesta Perez' in De Roma in Antwerpen, nadien volgen nog concerten in heel Vlaanderen.