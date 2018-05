Belle Perez is ambassadrice van 'Free a Girl': "Reis naar Brazilië heeft mijn leven veranderd" SD

11 mei 2018

12u24 1 Showbizz Belle Perez gaat zich inzetten voor het goede doel. De 42-jarige zangeres is de ambassadrice van 'Free a Girl' in België. Een organisatie die zich inzet voor kansarme meisjes uit sloppenwijken. Samen met deze organisatie bezocht ze de favella's in Brazilië, waar meisjes vaak het slachtoffer worden van misdaad, drugs en prostitutie. "Ik wil zoveel mogelijk meisjes bevrijden."

Belle Perez kon met haar eigen ogen de noodsituatie aanschouwen toen ze begin mei samen met de organisatie naar Fortazela reisde. "Voor ons is het bijna vanzelfsprekend om je op een veilige manier als vrouw te kunnen ontwikkelen. Helaas komt kinderprostitutie en seksueel misbruik wereldwijd nog voor. Dat heb ik met mijn eigen ogen kunnen zien in Brazilië", aldus Belle. "Ik heb meerdere gesprekken gehad met meisjes die seksueel misbruikt werden. De impact van een verkrachting is verwoestend. 'Free a Girl' haalt ze uit hun erbarmelijke, onmenselijke situaties en geeft hen hoop, liefde en zelfvertrouwen. Daarom wil ik me mee inzetten om zoveel mogelijk meisjes te bevrijden.”

Opsluiten

Belle zal zich op 16 mei 12 uur laten opsluiten in restaurant 'de Rooden Hoed' in Antwerpen in een hokje van één bij twee om aandacht te vragen voor de problematiek rondom kinderprostitutie wereldwijd. Dit hokje symboliseert de gevangenschap waar meisjes in Brazilië en in de rest van de wereld in vast zitten. De opsluiting is onderdeel van de ‘Lock me Up – Free a Girl’ actie. Tijdens de Week tegen Kinderprostitutie (13 tot 20 mei) laten ruim 300 bekende en onbekende Nederlanders zich opsluiten om zoveel mogelijk te sensibiliseren en sponsorgeld op te halen. Het doel: 1 miljoen euro voor de bevrijding van meisjes uit de kinderprostitutie.

Natural beauty

Belle is benaderd door de Nederlandse 'Free a Girl'-ambassadeur Thomas Berge, die naar eigen zeggen ontzettend trots is op haar. "We mochten samen een reis maken naar Brazilië en ik voelde haar inzet en liefde voor de meisjes. Een ware natural beauty vanbinnen en vanbuiten. Welcome to the family.”

'Free a Girl' is een noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. De stichting investeert in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen, re-integratie van de slachtoffers en het aanpakken van straffeloosheid. De afgelopen 7 jaar heeft 'Free a Girl' bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4.100 meisjes uit bordelen. Ook werken ze samen met politie en justitie om mensenhandelaren op te pakken en veroordeeld te krijgen.