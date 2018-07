Belle Perez: "Ik leef tegen 200 per uur. Waarom zou ik niet af en toe wat botox mogen gebruiken?" Nu buitenlands succes opnieuw lonkt voor Belle Perez Redactie

Bron: DAG ALLEMAAL 0 Showbizz Ze is gelukkig getrouwd, heeft een wolk van een kind en sinds ‘Liefde Voor Muziek’ gaat het ook weer super met haar carrière. Ze kan zelfs voor de zesde keer de Radio 2 Zomerhit winnen, met ‘Rumba’. Ja, Belle Perez (42) zit prima in haar vel. Ook letterlijk. "Veel water drinken, sporten en voldoende slapen zijn mijn recept om waardig ouder te worden. Én een botoxspuitje op z’n tijd", zegt Belle.

Ratio of romantiek?

Absoluut romantiek! Ik hou ervan om spontane dingen te doen. Wout en ik zijn allebei best romantische types. Als ik van een optreden thuiskom, wacht hij dikwijls op mij. De babyfoon binnen handbereik, trekken wij vaak nog een fles wijn open en zetten een muziekje op. Wout zegt dan: ‘Kom, we gaan nog een dansje placeren in de living.’

De passie is nog niet verdwenen na twee jaar huwelijk.

Zeker niet. Ook al leiden we een hectisch leven, we zoeken wel een manier om de passie erin te houden. Liefde is een werkwoord, toch? Wout is ook heel impulsief en houdt het graag spannend op allerlei manieren.

Heeft dat boterbriefje veel veranderd?

Goh, ons huwelijk was wel de kers op de taart en het heeft ons nog meer naar mekaar toe doen groeien. Het plaatje was compleet die dag. Alle mensen erbij die we graag zien, de prinsessenjurk… je bekijkt je partner vanaf die dag toch op een andere manier.

Jullie belandden net die week in een mediastorm, met een juwelenzwendel waarbij Wout betrokken zou zijn geweest.

Ik was toen zwanger, en op de een of andere manier had ik zo’n oergevoel in mij. Ik heb altijd achter Wout gestaan, want ik vertrouwde hem volledig. Achteraf is ook gebleken dat er niets aan de hand was. Er is niet eens een proces van gekomen. Maar het was wel een realitycheck. Op zo’n moment besef je weer hoe fragiel en kwetsbaar alles is.

Want het had net zo goed het einde van jullie relatie kunnen betekenen?

(schudt nee) Onze band is er net hechter door geworden. En ons huwelijk werd er nog specialer door. Het was een statement: ‘Kijk eens hoe sterk wij zijn als koppel!’

