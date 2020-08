Belle Perez duimt dat Regi de Zomerhit wint: “Dan blijft m’n record wat langer veilig” SDE

14 augustus 2020

08u28

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zondag wordt in Blankenberge de Radio 2 Zomerhit uitgereikt. Grote favorieten zijn Regi (44) en Niels Destadsbader (31). In Dag Allemaal legt recordhoudster Belle Perez (44) uit waarom ze hoopt dat de Limburgse dj dit jaar met de prijs naar huis mag.

Zeggen dat Belle Perez de 'koningin van de Zomerhit' is, is amper overdreven. Tussen 2002 en 2006 won ze vijf keer op rij de grote prijs. “En dat record hoop ik nog even te houden”, zegt ze in Dag Allemaal. K3 heeft momenteel vier Zomerhits, waarvan drie op rij. Daarna komt Niels Destadsbader - ook dit jaar weer genomineerd - met drie Zomerhits op rij.

Dat gegeven heeft Belle’s keuze licht beïnvloed, geeft ze toe. “Ik gun het iedereen, maar als ik mag kiezen is de prijs dit jaar voor Regi en zijn gastartiesten OT en Jake Reese. Ook al omdat mijn record in dat geval wat langer veilig blijft, want Niels moet dan na zijn drie-op-rijscore weer helemaal van nul beginnen.” (lachje)

Zomerhit is live te bekijken op Eén vanaf 20.15 uur. Radio 2 begint al wat vroeger, vanaf 13 uur, met een kijkje achter de schermen.