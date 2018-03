Bella Hadid post topless foto van zichzelf en Kendall Jenner op Instagram EVDB

18 maart 2018

10u17 0 Showbizz Topmodel Bella Hadid mist de zomer even hard als wij dat doen. Daarom besloot ze een throwback te posten naar toen ze op vakantie ging met Kendall Jenner, Renell Medrano enJustine Skye. Op de foto zijn de dames topless te zien terwijl ze het water inlopen.

Topmodellen zijn eigenlijk helemaal niet zo anders dan wij. Ook Bella Hadid mist de zomer, het warme weer en de zorgeloosheid. De manier waarop ze dat deelt met de wereld is ook heel normaal: ze post een oudere foto van in betere tijden.

💙🦋 Een foto die is geplaatst door null (@bellahadid) op 17 mrt 2018 om 21:32 CET

Oorspronkelijk las het bijschrift "Woke up missing this pureeee love" of "Ik werd wakker en miste dit pure liefde". Wat later veranderde Bella het bijschrift naar een hartje. De foto dateert van een tropisch uitje dat de beroemde vriendinnen maakten in mei 2017. Tijdens die vakantie werden nog andere prachtige foto's gemaakt, die ze toen al deelde via Instagram.

A post shared by 🦋 (@bellahadid) Een foto die is geplaatst door null (@bellahadid) op 09 mei 2017 om 20:41 CEST

Back to Life 🌺🦋❤️ Een foto die is geplaatst door null (@bellahadid) op 09 mei 2017 om 20:03 CEST