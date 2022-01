Bella Hadid: “Ik ging altijd terug naar de mannen en vrouwen die misbruik van me hadden gemaakt”

CelebritiesIn de podcast ‘The VS Voices Podcast’ heeft model Bella Hadid (25) open verteld over hoe ze zich als kind het zwarte schaap in de familie voelde, en hoe dat haar latere leven heeft beïnvloed. “Ze bleven mijn grenzen maar verleggen.”

“Ik groeide op met mannen - of dat nu in relaties was of in mijn familie - die me constant vertelden dat mijn stem minder belangrijk was dan die van hen”, vertelt Bella Hadid in ‘The VS Voices Podcast’. “Toen ik opgroeide en relaties kreeg, kende ik de grenzen niet. Ik kon niet opkomen voor mezelf en ervoor zorgen dat mijn stem gehoord zou worden. Dat heeft een grote impact gehad op mijn volwassen relaties. Mijn zenuwstelsel crashte. Het was echt vechten of vluchten. Ofwel werd ik erg stil, huilde ik en keerde ik in mezelf, ofwel haalde ik stevig uit en vertrok dan. Dat is echt iets waar ik hard aan heb moeten werken.”

“Ik ging altijd terug naar de mannen en de vrouwen die misbruik van me hadden gemaakt”, geeft het model toe. “Toen is dat ‘people pleasen’ begonnen. Mijn grenzen vervaagden - op seksueel, fysiek en emotioneel vlak, maar ook op de werkvloer. Wat iedereen van me dacht, werd belangrijker dan wat ik zélf van me dacht. Ik legde mijn waarde in de handen van alle anderen.”

Automatische piloot

Het model omschrijft haar situatie als een soort van automatische piloot, waar ze zomaar alles deed wat van haar gevraagd werd. “Ze bleven mijn grenzen maar verleggen. Dan was ik ergens tot middernacht, maar moest ik de volgende dag mijn vlucht wel halen. Of deed ik zes shows per dag terwijl ik koorts had. Ik had geen vrienden of familie rondom me. Ik miste verjaardagen en huwelijken - alles wat belangrijk was. Ik verloor ook vrienden en familieleden. Soms kon ik zelfs geen afscheid nemen omdat ik aan de andere kant van de wereld aan het werk was en ik op een nieuwe vlucht moest stappen, naar een andere job. Ik had geen inhoud, want ik had alles gegeven aan mijn carrière. En ik besefte dat ik dat moest rechtzetten.”

Dat deed ze onder meer door therapie te volgen en meditatie-oefeningen. En ze bleef ver weg van sociale media. “Dat klinkt als een cliché, maar het is zo krachtig om die energie van andere mensen niet op jou te voelen. Het is een cliché voor een reden, want het wérkt.”

LEES OOK: