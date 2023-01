‘Belgium’s Next Top Model’ is terug (en jij kan je inschrijven)

De winnaar van het programma maakt kans op een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt, een internationaal gerenommeerd modellenbureau, opgericht door de Vlaming Tom Van Dorpe. Volgens Streamz ligt de klemtoon van dit seizoen ook op ‘Next’. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan deelnemen. Maakt niet uit of je jezelf erkent als hij, zij of die. “De definitie van schoonheid is veranderd”, zegt topmodel Hannelore Knuts in bovenstaande trailer. “Wij geloven in de schoonheid van elk van ons. Alle vormen, maten, genders en huidskleuren.”

‘Benelux’ Next Top Model’

‘Next top model’ is een format dat al lang bestaat. Het programma ontstond in de Verenigde Staten als - uiteraard - ‘America’s Next Top Model’ en werd daarna opgevist in Vlaanderen. Zo verscheen in 2009 en 2010 de Nederlands/Vlaamse versie van de hitserie, genaamd ‘Benelux’ Next Top Model’. Het programma was het vervolg op vier seizoenen ‘Holland’s Next Top Model’ (uit Nederland) en twee seizoenen van ‘Topmodel’ (uit Vlaanderen). In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, deden er nooit kandidaten vanuit Luxemburg of Wallonië mee, noch werd het programma er ooit uitgezonden.