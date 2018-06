Belgische Zoë Brunet wordt wereldkampioen op 'WK voor Missen' SVH

08 juni 2018

23u21

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Nog vijf dagen tot de start van het WK, maar ons land is nu al wereldkampioen. In het Duitse Rust, rond Freiburg, kroonde Zoë Brunet uit Namen zich tot mooiste meisje bij Miss Weltmeister, een wedstrijd waarbij alle deelnemende landen aan het wereldkampioenschap een schoonheid mogen afvaardigen. Zoë klopte in de voorronde van 'Groep G' Panama, Engeland en Tunesië en won de finale. Een voorteken?

Bij Miss België moest ze nipt de duimen leggen voor Angeline Flor Pua, maar vrijdag kende de eigenlijke topfavoriete van Miss België dan toch haar 'moment de gloire'. In het Duitse EuropaPark werd de exotische krullebol verkozen tot dé WK-babe.

"De wedstrijd verloopt net als het WK," aldus Kevin Swijssen van Miss België. "Elk land dat zich plaatste voor het WK mag een meisje afvaardigen dat meteen ook wordt onderverdeeld in de poule waarin haar land uitkomt. Zoë zat dus in groep G en moest in de voorrondes zien te winnen van de meisjes uit Panama, Tunesië en Engeland. Geen makkelijke klus, want de Britten boden zware concurrentie."

"Maar Zoë wist de jury wel voor zich te winnen. Daarna mochten alle groepwinnaars het tegen elkaar opnemen in een grote finale. Denemarken en Duitsland leken onoverwinnelijk, maar onze Zoë trok aan het langste eind. We waren zonder verwachtingen naar deze wedstrijd afgezakt, maar dit is echt geweldig. Zoë mag de volgende dagen langs bij heel wat radio- en televiesiestations in Duitsland. Maar laat ons vooral hopen dat dit een mooi voorteken mag zijn voor onze Duivels."